Jada Pinkett Smith gesteht Affäre mit 21 Jahre jüngerem Rapper

Sie wolle jetzt reinen Tisch machen - mit diesen Worten gab Jada Pinkett Smith zu, eine Affäre mit dem 21 Jahre jüngeren Rapper August Alsina gehabt zu haben. Im Beisein ihres Ehemannes Will Smith berichtete die Schauspielerin in ihrer gemeinsamen Facebook-Show "Red Table Talks" von der Liaison mit Alsina.

Affäre begann mit einer Freundschaft

Vor viereinhalb Jahren habe die 47-Jährige den Rapper durch ihren Sohn Jaden kennengelernt. Was erst als platonische Freundschaft begann, entwickelte sich später zu einer Affäre. Zu dem Zeitpunkt kriselte ihre Ehe zu dem Hollywoodstar Will Smith und das Ehepaar entschloss sich erst einmal getrennte Wege zu gehen.

Geständnis soll Gerüchte aus der Welt schaffen

Mit dem öffentlichen Geständnis wolle sie Gerüchte aus der Welt schaffen, so Jada Pinkett Smith. Denn, kurz zuvor hatte August Alsina in einem Interview die Affäre ausgeplaudert. Dabei gab er auch an, dass Will Smith von der Affäre gewusst und den beiden sogar seinen Segen erteilt hätte. Das stritt Jada Pinkett Smith jedoch ab.

Es ist ein bisschen komisch, dass das alles jetzt herauskommt, da das bereits mehrere Jahre her ist, erklärte Jada Pinkett Smith. Trotzdem sei es ihr wichtig, reinen Tisch zu machen. Gegenüber der Corona-Pandemie sei ihre Geschichte zwar absolut winzig, erklärte Smith, doch sie wolle zeigen, dass sie und ihr Ehemann auch darüber offen diskutieren können. Inzwischen sind Jada Pinkett Smith und Will Smith wieder zusammen.