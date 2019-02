vor etwa einer Stunde

Ivanka Trump will von der SIKO bayerische Schokolade mitbringen

US-Präsidententochter Ivanka Trump plant für ihren Besuch der Sicherheitskonferenz auch etwas Sightseeing-Zeit in München ein. So möchte sie die "Uhr am Marienplatz" anschauen. Für ihre Kinder will sie "leckere bayerische Schokolade" kaufen.