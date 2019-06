Finanzpolitik: Italiens Regierung gelobt Besserung

Im Streit über die italienische Finanzpolitik hat die Regierung in Rom ihr Vorgehen verteidigt. In einem Brief an die EU-Kommission schrieb Finanzminister Giovanni Tria einerseits, die Regierung sei verantwortungsvoll mit den Finanzen umgegangen. Der Minister räumte aber andererseits auch ein, dass es der Regierung im vergangenen Jahr nicht gelungen ist, Schulden abzubauen. Mit Blick auf 2020 versprach der Finanzminister einen Haushalt, der in Einklang mit den Defizitregeln der EU steht.

Hohe Staatsverschuldung Italiens

Italiens Staatsverschuldung ist mit über 130 Prozent der Wirtschaftsleistung die zweithöchste in der Eurozone. Erlaubt sind maximal 60 Prozent. Die EU-Kommission hatte deswegen am Mittwoch ein Mahnschreiben nach Rom geschickt. Darin verlangte Brüssel Erklärungen für die mangelnden Fortschritte bei der Haushaltssanierung. Je nachdem, wie Brüssel die nun erfolgte Antwort bewertet, kann auch ein Defizit-Verfahren gegen Italien in Betracht gezogen werden.