Italiens Bischöfe ringen mit Missbrauchsaufarbeitung

Elf Jahre alt war Francesco Zanardi, als alles anfing. Als er zum ersten Mal missbraucht wurde, von einem Priester aus seiner Heimatstadt Savona. Vier Jahre lang hielt der Missbrauch an. 1985 war der Spuk vorbei. Danach war Zanardi zeitweise drogenabhängig. Eine Folge seines Traumas, sagt er.

Erst Jahre später schaffte er es, sich seiner Vergangenheit zu stellen: Mit "Rete l’abuso" hat er ein Betroffenennetzwerk gegründet, das auf den Missbrauch in der Kirche Italiens aufmerksam machen will. Denn diesbezüglich gebe es "ein ziemlich großes Problem", beklagt Zanardi: "Weil es so ist, als ob das Problem gar nicht existieren würde: Die Presse berichtet nicht darüber, das Fernsehen schon seit Jahren nicht mehr, vor allem das staatliche."

320 beschuldigte oder verurteilte italienische Priester

320 italienische Priester, die wegen Kindesmissbrauchs verurteilt wurden oder gegen die aktuell ermittelt wird, listen Zanardi und seine Mitstreiter auf der Website von "Rete l’abuso" - mit Namen, oft auch mit Foto. Das sei aber nur ein kleiner Teil, glaubt Zanardi. Die meisten Opfer wollten nicht sprechen, sagt er, sie hätten Angst, dass sie nicht gehört würden, dass sie gefragt würden, warum sie erst nach Jahren damit herausrückten.

Dass die Dunkelziffer bei Missbrauch in Italien hoch ist, hält auch Hans Zollner für möglich. Der Jesuitenpater aus dem Bistum Regensburg leitet das Kinderschutzzentrum "Institute of Anthropology" an der Päpstlichen Universität Gregoriana. Italien sei allerdings insgesamt "sehr weit hinten, was das Thema Umgang mit Missbrauch in den verschiedensten Bereichen angeht, nicht nur in der Kirche."

Italienische Justiz schreckt Betroffene ab

Aus Zollners Sicht gibt es dafür mehrere Gründe: Die Italiener wollten beispielsweise keine "brutta figura" machen, sie wollen nicht schlecht dastehen. Daher tendiere die Gesellschaft dazu, solche Vorkommnisse zu vertuschen.

Auch mache es das Justizsystem in Italien den Opfern nicht leicht, in geschütztem Rahmen auszusagen, Prozesse dauern lang – das schrecke Betroffene ab. Außerdem habe niemand Interesse daran, dass über sexualisierte Gewalt gesprochen wird. Das Thema sei mal kurz in den Medien, verschwinde aber nach einigen Tagen wieder, sagt Zollner.

Francesco Grana ist einer derjenigen, die das Thema immer wieder in die italienischen Medien bringen wollen. Der Journalist ist Vatikanexperte bei der Zeitung "Il fatto quotidiano", für die er auch über kirchlichen Missbrauch schreibt. Allerdings: "Bei den wenigen Fällen von Kindesmissbrauch, die in den Medien waren, ging es immer um Priester. Es hat also nie einen pädophilen Erzbischof oder Kardinal gegeben", sagt Grana.

Italienischer Missbrauchsskandal wie in Ettal oder am Canisius-Kolleg

Selbst italienische Eltern seien für das Thema kaum sensibilisiert, dabei gibt es auch in Italien einen Fall, der an die großen deutschen Missbrauchsskandale wie in Ettal oder am Canisius-Kolleg erinnert: In einem Institut für Taubstumme in Verona sind jahrelang Kinder und Jugendliche von pädophilen Priestern missbraucht worden. "Es hat sich herausgestellt, dass viele dieser Priester mit dem Wissen der Kirche und auch dieses Instituts nach Argentinien versetzt wurden", sagt Grana. "Dort haben sie ähnliche Institute gegründet, wo sie weiterhin taubstumme Kinder unterrichtet haben."

Einer der Täter ist in Argentinien verurteilt worden. Nach italienischem Recht sind die meisten bekannten Übergriffe in Italien verjährt. Aber es gebe auch neuere Missbrauchsfälle, sagt Zanardi. Er beklagt grundsätzlich, dass die Kirche sich dem Problem nicht wirklich stelle, weder die italienische Bischofskonferenz noch der Vatikan.

Causa um pädophilen Priester: "Ratzinger hat nie geantwortet"

Das gilt Zanardi zufolge auch für Joseph Ratzinger während dessen Amtszeit als Chef der Glaubenskongregation (1981-2005). Laut Zanardi wurde Ratzinger im Jahr 2003 von Kardinal Domenico Calcagno, damals Bischof von Savona, über jenen Priester informiert, der Zanardi missbraucht habe. "Calcagno hat an Ratzinger geschrieben: Wir haben da diesen pädophilen Priester, was sollen wir tun? Ratzinger hat dem Bischof nie geantwortet."

Der Priester, der ihn schon in den 1980ern missbraucht hat, habe im Jahr 2005 noch einmal einen Jungen missbraucht. Dafür sei er schließlich verurteilt worden.

Personalmangel in zuständiger Vatikan-Behörde

Dass bei der Meldung von Missbrauchsfällen nicht immer alles rund lief, bestätigt auch Zollner vom Kinderschutzzentrum: "Die entsprechende Behörde bei der früher sogenannten Glaubenskongregation war bis vor etwa fünf Jahren mit sehr wenigen Leuten besetzt. Und die konnten tatsächlich vom Arbeitsaufwand nicht auf alle Briefe reagieren und die konnten auch nicht die Leute auf dem Laufenden halten." Jetzt gebe es etwas mehr Personal, dazu Versuche, die Arbeit besser zu strukturieren.

Doch bleibt die Frage, was die italienische Bischofskonferenz unternimmt, um Missbrauch in Italien zu verhindern und aufzuarbeiten. Die setze sich seit einigen Jahren für mehr Prävention ein, beteuert Erzbischof Lorenzo Ghizzoni, der bei der Bischofskonferenz für den Schutz von Minderjährigen zuständig ist. Er verweist auf neue Leitlinien für den Umgang mit Tätern und Opfern, die das Wohl der Opfer in den Mittelpunkt stellten. Außerdem habe man inzwischen ein Netzwerk von Ansprechpartnern in den Diözesen aufgebaut.

Italiens Bischöfe stimmen Ende Mai über Aufarbeitung ab

Bei einer Vollversammlung Ende Mai will die Bischofskonferenz dann entscheiden, ob es auch Untersuchungen zu Missbrauchsfällen in der Vergangenheit geben soll: In einem ersten Schritt wolle man sich die vergangenen beiden Jahre anschauen, dann weiter zurück in die Vergangenheit gehen – bis hin zu den 1960er Jahren. Geplant seien Fragebögen für die Diözesen, die akademisch ausgewertet werden sollen. "Damit unsere Untersuchung transparent und wissenschaftlich wird", sagt Ghizzoni.

Noch ist aber unklar, ob sich die Bischöfe wirklich für eine Untersuchung aussprechen. Der Vorschlag sei schon bei der Vollversammlung im vergangenen November eingebracht worden, sagt Vatikan-Journalist Francesco Grana – und wurde abgelehnt.