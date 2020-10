Kaum Küsschen, kaum Demos: Italiens Angst vor der zweiten Welle

Was hat Italien als ehemaliges Hochrisikogebiet aus der ersten Welle gelernt?

Zum einen sind die Italiener, was die Maßnahmen betrifft, sehr umsichtig unterwegs. Neben der Maskenpflicht wird auch Fieber gemessen, mit kleinen Scangeräten - auch im ARD-Studio. Das ist eine Vorschrift des Staates, die für alle Büros gilt. Auch in der Schule wird Fieber gemessen. Da ist man in Italien momentan sehr konsequent.

Auch was Küsschen zur Begrüßung angeht. Viele Italiener verzichten darauf im Moment. Eigentlich sehr untypisch, aber das Land ist gewissermaßen noch traumatisiert von dieser hohen Zahl an Toten, die Italien im Frühjahr zu beklagen hatte. Mit mehr als 35.000 Menschen, die an der Pandemie verstarben, ist Italien nach Großbritannien das Land mit den zweitmeisten Corona-Opfern in Europa nach wie vor. Zum Glück sind die Zahlen jetzt nach wie vor sehr niedrig.

Wie gehen die Menschen in Italien mit der Maskenpflicht um?

Die findet große Akzeptanz hier. In den Geschäften, dem öffentlichen Nahverkehr auch in Schulen wird – bis auf den Unterricht selbst - Maske getragen. Einzig die Pflicht, abends auch nach 18 Uhr im Freien die Maske zu tragen, wird meiner Meinung nach nicht immer so ganz ernst genommen.

Einige Regionen haben jetzt nochmal nachgefasst bei den Einschränkungen, in Kampanien und auch auf Sizilien gilt auch tagsüber eine Maskenpflicht im Freien, und zwar immer dann, wenn man einer weiteren fremden Person begegnet. Das ist also die Sozialkontrolle durch den anderen sozusagen vorprogrammiert.

In Deutschland gibt es seit Wochen immer wieder Proteste gegen die Hygieneauflagen. Wird denn in Italien auch demonstriert?

Es kam hier nur ganz vereinzelt zu wirklich kleinen Demos. Die Aufregung um diese Corona-Einschränkungen, die gibt es hier in Italien praktisch gar nicht. Auch die populistischen Parteien, wie die Rechte Lega oder die 5-Sterne-Bewegung stehen hinter den Maßnahmen, weil es hier einfach zu viele Opfer gegeben hat.

Die Bilder der Särge von Bergamo sind hier noch sehr präsent. Größer ist da eher die Angst vor einem zweiten Lockdown, daher schauen die Italiener hier schon sehr gespannt auf die neuen Zahlen. Demonstrieren geht hier praktisch eigentlich niemand.