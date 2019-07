Italiener Sassoli zum Präsidenten des EU-Parlaments gewählt

Der italienische Sozialdemokraten David-Maria Sassoli ist zum neuen Präsidenten des Europaparlaments gewählt worden. Er bekam im zweiten Wahlgang am Mittwoch 345 Stimmen, deutlich mehr als die absolute Mehrheit. Die Deutsche Ska Keller von den Grünen kam auf 119 Stimmen. Insgesamt gab es vier Bewerber. Sassoli war als Favorit in die Abstimmung gegangen. Er wird dem Straßburger Parlament die kommenden zweieinhalb Jahre vorstehen.

Absprache der EU-Staats- und Regierungschefs

Der 63-jährige Journalist aus Florenz sitzt seit zehn Jahren in der europäischen Volksvertretung in Straßburg. Dass ein Sozialdemokrat in den ersten zweieinhalb Jahren der Legislaturperiode Parlamentspräsident wird, ist Teil einer Absprache der EU-Staats- und Regierungschefs über die künftige Führung der Europäischen Union. Sie hatten ein Personalpaket entworfen, in dem alle Parteien vertreten sind.

EVP kommt in zwei Jahren zum Zug

Die Europäische Volkspartei soll in der zweiten Hälfte der fünfjährigen Legislaturperiode dran sein und verzichtete jetzt auf einen eigenen Kandidaten bei der Präsidentenwahl. Damit stützte sie Sassolis Kandidatur.