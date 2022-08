Italien: Weinlese wegen extremer Trockenheit vorgezogen

Inmitten der Bilderbuchlandschaft des Chianti befindet sich in der Nähe des Ortes San Casciano in Val di Pesa das Weingut von Paolo Cianferoni. Seine ganze Familie arbeitet auf der "Azienda Caparsa", wo sie mit modernen Methoden nachhaltig in der alten Tradition der Toskana Sangiovese anbauen. Besucher können die preisgekrönten Weine in den Kellern des traumhaft gelegenen Anwesens verkosten. Die Geschäfte laufen gut. Noch. Paolo Cianferoni macht sich Sorgen.

Lieber kleine Früchte ernten, als umsonst auf große zu warten

Denn die Wetterextreme sind zu einem unkalkulierbaren Risiko geworden. "Sie werden von Jahr zu Jahr stärker. Vor ein paar Wochen hatten wir einen Hagelsturm, der 40 Prozent der Trauben zerstört hat". Und: um ernten zu können, müsste es einmal ausgiebig regnen und das hat es seit Monaten nicht.

Temperaturen von über 40 Grad über Wochen nehmen die Trauben mit. Täglich läuft der Winzer die Reihen ab. Die Früchte sind noch zu klein, um sie zu ernten, der Ertrag wäre wesentlich niedriger. Andererseits riskiert er, dass Extremwetter die Trauben beschädigt oder vernichtet, wenn er sie jetzt nicht erntet. Viele Winzer in Italien stehen vor dem gleichen Dilemma. Und die momentane Wetterentwicklung gibt ihnen Recht.

Ein sehr ungewöhnlicher Jahrgang 2022

Im Norden hat es Ende Juli einmal ausgiebig geregnet, das haben die Winzer sofort zum Anlass genommen, die weißen Sekt-Trauben des Franciacorte zu ernten. Fast zwei Wochen früher als geplant. "Ein sehr ungewöhnliches Jahr 2022, das mit idealen Bedingungen, einer ausgezeichneten Produktionsauslastung und einem sehr guten Gesundheitszustand der Trauben begann. Das heiße und trockene Wetter, insbesondere im Juni und Juli, stellt die Weinberge und die Winzer auf die Probe", so Flavio Serina, Leiter für Forschung und Entwicklung des Franciacorta-Konsortiums.

Zehn Prozent weniger Ernte, höhere Preise als Folge

Der Landwirtschaftsverband Coldiretti rechnet in diesem Jahr mit einer 10 Prozent geringeren Trauben-Ernte in Italien, mit der Folge, dass die Preise für Chanti, Chardonnay und Prosecco in diesem Jahr wohl steigen werden. Und wahrscheinlich wird dieses Jahr keine Ausnahme bleiben. "Noch vor ein paar Jahren hat in der Toskana Bewässerung überhaupt keine Rolle gespielt. Im Gegenteil, vor 20 Jahren musste ich in meinem Weinberg noch Drainagen legen. Jetzt muss ich jeden Weinberg und jeden Olivenhain bewässern", sagt Sergio Zingarelli, Sprecher des Chianti-Konsortiums.

Auch andere beliebte italienische Produkte betroffen

Während die Winzer noch gute Absatzmöglichkeiten und auch Spielraum bei den Preisen haben, war dieses Jahr für andere landwirtschaftliche Bereiche eine Katastrophe. Ganze Regionen Italiens stehen in Folge der anhaltenden Trockenheit und Hitze vor dem Zusammenbruch, berichtet der Verband Coldiretti. Die Produktion von Mais und Futtermittel ist um 45 Prozent eingebrochen, die Milchproduktion um 20 Prozent, die von Hartweizen für Nudeln um 30 Prozent.

Italiens Landwirte schauen sorgenvoll in die Zukunft. Hochwertige Weine und beliebte Delikatessen wie Mortadella, Venusmuscheln, Nudeln und Mozzarella waren bisher sichere Einnahmequellen. In diesem Sommer wird vielen klar: sicher ist auch diese Branche in Italien nicht mehr.