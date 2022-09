Italien wählt: Rechtsbündnis in den Umfragen vorne

Es ist der Tag der Vorfreude für Andrea Piergentili. Mit einer Fahne der Partei "Brüder Italiens" in der Hand ist der 52-jährige Römer auf die Piazza del Popolo gekommen, zur Abschlusskundgebung des Rechtsbündnisses.

Die letzte Etappe vor dem Wahlsieg am Sonntag, meint der 52jährige: "Wir erwarten, nein: wir sind sicher, dass es ein Wahlergebnis geben wird, das anders ist als in den vergangenen Jahren." Er werde für Giorgia Meloni stimmen, damit das Land "endlich eine Regierung bekommt, die die Interessen Italiens verteidigt".

Umfragen sagen Rechtsbündnis für Italien voraus

Die Umfragen befeuern die Hoffnungen der Rechten vor dem Wahltag. Zwar durften die letzten Zahlen laut Gesetz vor zwei Wochen veröffentlicht werden. Die aber sagten einen deutlichen Vorsprung für das Rechtsbündnis von 15 bis sogar 20 Prozentpunkten voraus. Einen derart klaren Trend gab es in Italien seit langem nicht. Stärkste Einzelpartei könnten demnach die Brüder Italiens werden mit 23 bis 25 Prozent.

Berlusconi auf der Bank

Auf der Piazza del Popolo ist als Schlussrednerin Giorgia Meloni angekündigt, der neue Star der italienischen Rechten. Der frühere Ministerpräsident Silvio Berlusconi muss sich mit einem Warm-up zufrieden geben. Seine Forza Italia ist mittlerweile die politisch kleinste Kraft der Rechtsallianz (ca. 8 Prozent in den Umfragen).

In einem Fernsehinterview irritierte Berlusconi mit putin-freundlichen Aussagen zu Russland, in der Abschlusskundgebung spricht der mittlerweile 85-Jährige, wie seit vielen Jahren, unter anderem über "weniger Staat, weniger Steuern". Der gesundheitlich zuletzt angeschlagene Medienmogul hofft, bei einem Wahlsieg des Rechtsbündnisses Senatspräsident zu werden – er säße damit im formal zweithöchsten Amt im Staat.

Salvini will mit Gerichtsverfahren gegen ihn punkten

Lega-Chef Matteo Salvini dagegen, nach Berlusconi an der Reihe, erklärt von der Wahlkampfbühne seinen Anspruch, wieder Innenminister zu werden - trotz des derzeit in Palermo laufenden Prozesses gegen ihn wegen Freiheitsberaubung in seiner ersten Amtszeit. Salvini selbst sieht darin keinen Hinderungsgrund, im Gegenteil.

Er stehe vor Gericht, ruft Salvini den Anhängern der Rechten zu, weil er damals seine Pflicht als Innenminister erfüllt und verhindert habe, "dass illegale Einwanderer kommen, die von ausländischen Schiffen illegal nach Italien gebracht wurden". Und Salvini kündigt an: "Ich kann es nicht erwarten, es wieder zu machen."

Migration war ein Schwerpunktthema in der Wahlkampagne der Lega. Aber auch Salvini steht im Rechtsbündnis nur noch in der zweiten Reihe, seine Lega ist in den Umfragen (11 bis 13 Prozent) nicht einmal halb so stark wie Melonis Partei Brüder Italiens.

Giorgia Meloni will Verfassung ändern

Als die 45 Jahre alten Römerin auf der Piazza del Popolo auf die Bühne tritt, wird sie mit "Giorgia-Giorgia"-Sprechchören gefeiert. Die in den Umfragen Führende hält dann eine Rede, die sich in weiten Teilen an bürgerlich-konservative Wähler richtet. Förderung von Unternehmen und Familien, Leistungsprinzip, harte Hand gegen Kriminalität.

Meloni kündigt aber auch an, das Rechtsbündnis wolle die Verfassung ändern, um ein Präsidialsystem einzuführen. Und in der Europäischen Union härter für nationale Interessen streiten: "Ich habe was gegen die Italiener, die uns gesagt haben, wir müssen das machen, was uns die Franzosen, Deutschen, Holländer oder Spanier sagen".

Auch Italien, ruft Meloni, müsse nun seine "nationalen Interessen verteidigen". Unter anderem kündigte die Rechtspolitikerin an, sie werde sich in Brüssel für einen Strom- und Gaspreisdeckel einsetzen. Im Ukraine-Krieg steht Meloni klar auf der Seite Kiews, unter anderem wegen ihrer Nähe zur polnischen PiS-Partei.

Meloni ironisiert ihre neofaschistische Herkunft

Wie häufig in ihren Wahlkampfreden versuchte Meloni auch in der Abschlusskundgebung auf die Kritik an ihren neofaschistischen Wurzeln mit Ironie zu reagieren. Meloni hat in der Jugendorganisation des neofaschistischen MSI begonnen, noch vor wenigen Jahren gesagt, sie habe ein "entspanntes Verhältnis" zum Faschismus.

Im Symbol ihrer Partei lodert nach wie vor die grün-weiß-rote Flamme, die in der Symbolik der italienischen Rechten für die Flamme auf dem Sarg Benito Mussolinis steht. Ihre Anhänger auf der Abschlusskundgebung fragt die rhetorisch geschickte Meloni: "Mache ich euch Angst?" Und genießt dann das Lachen und Rufen ihrer Anhänger. Beifall gibt es, als Meloni ankündigt, bei einer neuen Pandemie, würde sie darauf achten, die Freiheitsrechte zu schützen.

Partido Democratico bei 20 Prozent

Melonis wichtigste Gegenspieler, Enrico Letta und seine Demokratische Partei (um die 20 Prozent in den Umfragen), haben im Wahlkampf weitgehend auf persönliche Angriffe verzichtet. Auch wegen der Erfahrungen der Vergangenheit, als persönliche Angriffe gegen Berlusconi Wahlniederlagen der Linken in Italien nicht verhindern konnten.

Letta hat sich allerdings auch schwergetan, mit inhaltlichen Themen durchzudringen. Bis zuletzt warnte der Demokraten-Chef davor, ein Italien unter Meloni würde in Europa an die Seite Ungarns und Polens rücken, und warb für den Vorschlag, die Steuern auf Arbeit zu senken.

Fünf-Sterne-Bewegung klar links

Eine kleine Aufholjagd in der Schlussphase des Wahlkampfs hat offensichtlich die Fünf-Sterne-Bewegung begonnen (zuletzt bei 11 bis 13 Prozent). Unter dem ehemaligen Ministerpräsidenten Giuseppe Conte tritt die vom Komiker Beppe Grillo gegründete Partei mit einem diesmal klar linken Programm an.

Mit ihrer Forderung nach einem Ausbau des Bürgergelds hat die Fünf Sterne Bewegung offensichtlich besonders im Süden Erfolg.

Wohl leichtes Spiel für Rechtsbündnis

Insgesamt aber dürfte das Rechtsbündnis um Meloni in vielen Wahlkreisen leichtes Spiel haben. Denn die Mitte-Links-Parteien hat sich nicht auf ein gemeinsames Bündnis einigen können. Die Demokratische Partei, die fünf Sterne und die linksliberale Liste Azione/Italia Viva treten getrennt an – im Gegensatz zu den Rechten. Und das Wahlsystem in Italien belohnt Bündnisse.