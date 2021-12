Nur noch mit Test nach Griechenland und Italien

In Griechenland war diese Maßnahme ursprünglich nur für Reisende aus Großbritannien und Dänemark vorgesehen. Doch aus Sorge vor der zunehmenden Ausbreitung der Corona-Variante Omikron müssen ab kommendem Sonntag alle Einreisenden einen negativen PCR-Test vorweisen und zwar unabhängig vom Impfstatus. Bislang gibt es in Griechenland zehn offiziell bestätigte Omikron Fälle.

Die Intensivstationen Griechenlands sind überlastet

Erst am Dienstag haben die Behörden einen neuen Negativrekord bekanntgegeben. Binnen 24 Stunden sind 130 Menschen an und mit Covid-19 verstorben. Kurz darauf haben griechische Wissenschaftler eine aktuelle Studie veröffentlicht, aus der hervorgeht, dass die verhältnismäßig hohe Sterblichkeit in den Krankenhäusern des Zehn-Millionen-Einwohner-Landes mit der seit Monaten andauernden hohen Auslastung der Intensivstationen zusammenhängt.

Die Forschenden hoben außerdem große regionale Unterschiede in Bezug auf die medizinische Versorgung innerhalb Griechenlands hervor. Strengere Kontaktbeschränkungen oder gar einen erneuten Lockdown schließt die Regierung bislang aber weiterhin aus. Es bleibt vorerst bei den verschärften Einreisebestimmungen.

Auch in Italien steigen die Corona-Infektionszahlen

In Italien gelten bereits ab heute strengere Regeln für die Einreise: Alle brauchen einen Test, egal ob vollständig geimpft oder genesen. Ein PCR-Test kann bis zu 48 Stunden alt sein. Ein Schnelltest, höchstens 24 Stunden. Wer keinen Nachweis über eine Impfung oder eine überstandene Covid-Erkrankung erbringen kann, muss nach der Einreise für fünf Tage in Quarantäne. Die Pflicht, das europäische Formular zur Verfolgung des Aufenthalts vorzulegen, gilt weiter.

Gemischte Reaktionen auf die Maßnahme

Italiens Gesundheitsminister Roberto Speranza hat viele damit überrascht, dass er die entsprechende Anordnung erst vor zwei Tagen bekanntgegeben hat. Die Präsidentin des italienischen Tourismusverbandes, Marina Lalli kritisierte, ihre Branche habe erneut keine Möglichkeit, sich auf diese kurzfristige Änderung vorzubereiten. Es werde nicht zu vermeiden sein, dass Touristen Reisen absagen.

Es gibt aber auch andere Stimmen. Der Präsident der Region Ligurien, Giovanni Toti, erklärte, es sei richtig, mit größter Vorsicht vorzugehen. Wenn die Corona Pandemie überstanden sei, werde der Tourismus wieder wirklich durchstarten, sagte Toti.

