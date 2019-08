Italien: Regierungschef Conte will zurücktreten

Im Senat in Rom hat Regierungschef Giuseppe Conte seinen Rücktritt angekündigt. Er werde sein Gesuch bei Staatspräsident Sergio Mattarella einreichen, machte er deutlich. Das Bündnis von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung sei am Ende.

Zuvor hatte Conte mit der rechten Lega und vor allem mit Innenminister Matteo Salvini abgerechnet. Als Salvini die regierende Koalition aufgekündigt habe, habe er "seine eigenen Interessen und die seiner Partei" verfolgt, sagte Conte. Der Innenminister, der zugleich stellvertretender Regierungschef ist, habe Italien damit "schweren Risiken" ausgesetzt. Dies sei "verantwortungslos" und "politischer Opportunismus". Die durch Salvini ausgelöste politische Krise sei schädlich für Italien.

Lega im Umfragehoch

Salvini saß während der Rede rechts hinter Conte - auf der anderen Seite hatte Fünf-Sterne-Chef Luigi Di Maio Platz genommen. Salvini hatte das seit 14 Monaten bestehende Regierungsbündnis in eine Krise gestürzt und eine schnelle Neuwahl gefordert - vermutlich, weil seine Lega in Umfragen deutlich in Führung liegt.