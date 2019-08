Italien: Regierung aus Sozialdemokraten und Fünf Sterne steht

Der Chef der Fünf-Sterne-Bewegung, Luigi di Maio, teilte am Abend in Rom mit, Fünf-Sterne-Bewegung und Sozialdemokraten hätten sich geeinigt. Sie wollen demnach unter dem parteilosen bisherigen Regierungschef Guiseppe Conte eine gemeinsame Regierung bilden.

Kurz vor Ablauf einer Frist

Beide reagieren damit auf eine Frist, die Italiens Staatschef Sergio Mattarella gesetzt hatte: Er hatte von den Parteien verlangt, sie müssten sich bis zum Abend auf eine neue Regierung einigen, andernfalls sollte es Neuwahlen geben.

Lega-Chef Salvini hatte hoch gepokert - und erscheint nun als Verlierer

In der vergangenen Woche war die Regierung aus Fünf-Sterne-Bewegung und rechter Lega von Innenminister Matteo Salvini endgültig zerbrochen. 14 Monate hatte das Bündnis zwischen der Lega und der Fünf-Sterne-Bewegung gehalten. Salvini spekulierte nun auf Neuwahlen im Herbst, weil seine Umfragewerte sehr gut sind und er Chancen sah, die Wahl zu gewinnen.

So hatte Salvini im Vorfeld der Einigung erklärt, der italienische Staatspräsident Mattarella "möge diesem schändlichen Handel ein Ende bereiten und dem Volk das Wort geben".

Aus Feinden werden Partner

Die Fünf Sterne und die PD waren sich lange in tiefer Abneigung gegenüber. Eine Woche hatten sie nun über eine mögliche Regierungskoalition verhandelt. Der alte und neue Regierungschef Conte erfreut sich in Italien großer Beliebtheit. Er erhielt auch beim G7-Gipfel in Biarritz internationale Rückendeckung.