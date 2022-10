Italien: Neue Regierung noch am Wochenende?

Knapp vier Wochen nach dem Wahlsieg von Giorgia Meloni sieht es so aus, als stünde die Regierungsbildung in Italien direkt bevor. Am Freitagvormittag hat das Rechtsbündnis aus der rechtsradikalen Partei Fratelli d'Italia (FDI) um Giorgia Meloni, der konservativen Forza Italia und der rechtsnationalen Lega die Wahlsiegerin Giorgia Meloni als Regierungschefin vorgeschlagen.

Neues Kabinett noch am Wochenende möglich

Für den späten Nachmittag ist Meloni zum Amtssitz von Staatschef Sergio Mattarella berufen worden. Es wird vermutet, dass er ihr den Auftrag zur Bildung einer Regierung erteilen könnte. Die Vereidigung des Kabinetts könnte noch am Wochenende erfolgen. Meloni wäre die erste Frau an der Spitze der italienischen Regierung.

Rechtsbündnis einigt sich auf Meloni als Regierungschefin

Mattarella hatte am Donnerstag Beratungen zur Bildung einer neuen Regierung mit Vertretern von Parlament und Parteien aufgenommen. Traditionell ernennt der Staatschef die Ministerpräsidentin erst nach formellen Konsultationen mit allen Parteien im Parlament.

An einem Treffen mit Mattarella am Freitagmorgen nahmen neben Meloni auch Ex-Ministerpräsident Silvio Berlusconi von der Forza Italia und Matteo Salvini von der rechtsnationalen Lega teil, mit denen Meloni eine rechte Drei-Parteien-Koalition schmieden will.

Das von den FDI angeführte Rechtsbündnis hatte sich bei den Wahlen im September die absolute Mehrheit in beiden Kammern des Parlaments gesichert. Die Partei um Meloni erhielt 26 Prozent der Stimmen.

Vereidigung des neuen Kabinetts

Im nächsten Schritt nach der Beauftragung mit der Regierungsbildung müsste Meloni dem Staatschef einen Kabinettsentwurf vorlegen. Wenn der 81-jährige Matarella diesen annimmt, würde die Vereidigung Melonis und ihres Kabinetts folgen - womöglich noch an diesem Wochenende. In der kommenden Woche könnte dann eine Vertrauensabstimmung im Parlament die neue Regierung bestätigen.

Russland-freundliche Töne von Berlusconi

Die Koalitionsbildung war überschattet worden von Putin-freundlichen Äußerungen von Berlusconi. In einer Tonaufnahme ist er mit den Worten zu hören, er habe die Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin wieder aufgefrischt.

Putin habe ihm zum Geburtstag "20 Flaschen Wodka und einen sehr liebenswürdigen Brief" geschickt, er habe "mit Lambrusco-Flaschen und einem ebenso liebenswürdigen Brief geantwortet", ist Berlusconi in der Aufnahme zu hören. Zudem scheint es, als ob Berlusconi den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj für den angeblichen Krieg gegen Russland verantwortlich macht.

Meloni bekennt sich zu Europa und zur Transatlantischen Allianz

Da es - unter anderem in Deutschland - ohnehin Sorge um den Europakurs Italiens gibt, versuchte die wohl künftige Regierungschefin Giorgia Meloni daraufhin, Befürchtungen zu zerstreuen, ihre traditionell euroskeptische Partei würde mit der Unterstützung für die Ukraine im Krieg gegen Russland brechen.

Italien sei "voll und ganz und mit erhobenem Haupt Teil Europas und der Transatlantischen Allianz", betonte Meloni. Jeder, der "mit diesem Eckpfeiler" nicht einverstanden sei, "wird nicht Teil der Regierung sein können, selbst um den Preis, keine Regierung zu bilden".

Mit Informationen von dpa, AFP, Reuters