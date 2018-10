Italien muss sich bei EU zu Schulden-Haushalt erklären

Der italienische Haushaltsplan stößt weiter auf Gegenwind in der EU. Brüssel setzt Italiens Regierung nun unter Druck - bis 12 Uhr sollen Antworten her. Doch Luigi di Maio, Chef der Fünf-Sterne-Bewegung und Minister für wirtschaftliche Entwicklung, hält ohnehin nicht viel von Ultimaten, sagte er am Wochenende im italienischen Fernsehen:

"Ein Land wie Italien, mit der zweitgrößten Industrieproduktion in Europa, Gründungsmitglied der Europäischen Union und Nettozahler kann kein Ultimatum akzeptieren. Wenn das so wie das Duell im Western sein soll: Kommt am 22. Oktober um 12 Uhr auf den Platz, dann können wir das nicht akzeptieren. Denn andere Länder wurden in den letzten Jahren ganz anders behandelt." Luigi di Maio, Italiens Vize-Regierungschef

Di Maio will Versprechen der Vorgänger-Regierung nicht halten

Doch der Brief, den die EU-Kommission nach Rom geschickt hat, enthält konkrete Fragen. Brüssel fordert, dass Italien seine Schulden reduziert. Zwar bleibt die geplante Neuverschuldung mit 2,4 Prozent unter den Euro-Stabilitätskriterien. Weil Italien aber mit über 130 Prozent des Bruttoinlandsproduktes verschuldet ist, hatte die Vorgänger-Regierung versprochen, nicht mehr als 0,8 Prozent neue Schulden zu machen. Doch Luigi di Maio, der auch Vizepremierminister ist, fühlt sich daran nicht gebunden. Er glaubt, die Pläne seiner Regierung erklären zu können – und liefert ganz nebenbei auch noch eine Verschwörungstheorie, warum die EU-Kommission so streng ist mit Italien:

"500.000 Menschen werden in Rente gehen, dank der Rentenreform. Das heißt, dass es mehr als 500.000 neue Arbeitsplätze geben wird. Es gibt mehr Leute, die Ihre Rente ausgeben, und mehr die ein Gehalt haben, das sie ausgeben können. Die Wirtschaft wird wachsen und wir werden die Schulden zahlen. Das Problem ist: Wenn wir das schaffen, wird sich Europa für immer verändern. Die Austeritätspolitik ist dann vorbei. Und das wollen sie uns nicht erlauben." Luigi di Maio, Italiens Vize-Regierungschef

Brüssel setzt auf Dialog

Doch auch italienische Wirtschaftsexperten zweifeln die Zahlen der Regierung an. Der Ausbau des Sozialstaates schaffe nicht automatisch auch neue Jobs, lautet die Kritik. 500.000 Menschen, die früher in Rente gehen, bedeuteten nicht automatisch 500.000 neue Arbeitsplätze. Vonseiten der EU-Kommission versucht man jedenfalls noch, eine Eskalation zu vermeiden. Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici war persönlich in Rom, mit der Botschaft: Ein Urteil ist noch nicht gesprochen, man befinde sich mit Italien nun in einem konstruktiven Prozess:

"Es ist wichtig, mit den italienischen Partnern im Dialog zu sein. Wir alle wissen, dass die Lage heikel ist. Wir haben kein Interesse daran, weitere Besorgnis oder weitere Spannung zu schaffen. Der Ball liegt jetzt im Feld der italienischen Regierung, die uns am Montag antworten wird." EU-Wirtschafts- und Währungskommissar Pierre Moscovici

Gemäßigt im Ton, in der Sache hart

Auch Italiens Regierung versuchte nach einer Kabinettssitzung am Wochenende den Ton zu mäßigen – man habe die Hoffnung, man könne Europa alles erklären, hieß es aus dem Palazzo Chigi. Selbst Innenminister Matteo Salvini, der sonst keine Gelegenheit zum Europa-Bashing auslässt, klang da zurückhaltend:

"Es gibt nicht die Absicht, aus der EU auszusteigen, oder aus der gemeinsamen Währung. Es geht uns gut auf diesem Kontinent, dessen Regeln wir verändern wollen." Matteo Salvini, Innenminister Italien

Dennoch hat sich die Regierung darauf verständigt, dass man an den Haushaltsplänen festhalten werde – und dass es entsprechend auch bei 2,4 Prozent Neuverschuldung bleibe. So steuern die EU-Kommission und Italien auf eine Konfrontation zu – mit ungewissem Ausgang.