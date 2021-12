Italien: Mehrere Vermisste nach Hausexplosion – zwei Tote

Nach einer Explosion ist ein Wohnhaus auf Sizilien eingestürzt - mehrere Menschen werden vermisst. Unter den Vermissten seien auch Kinder und eine Schwangere, berichtete die italienische Nachrichtenagentur Ansa. Das Haus in Ravanusa stürzte am Samstagabend ein, wie die Feuerwehr erklärte. Viele Retter seien im Einsatz, um die Flammen zu löschen und um zu prüfen, ob es Opfer gebe.

Zwei Tote, zwei Überlebende, mehrere Vermisste

Inzwischen sind zwei Todesopfer in den Trümmern eines Wohnhauses gefunden worden. Eine Frau sei leblos geborgen worden, teilte die Feuerwehr am Sonntagmorgen mit. Zuvor war bereits die Leiche eines Mannes entdeckt worden. Zwei Frauen wurden in dem Ort Ravanusa lebend aus den Trümmern gezogen. Etwa sieben Menschen gelten noch als vermisst.

Grund: Offenbar explodierte Gasleitung

Wie Ansa berichtet, war am Samstagabend offenbar eine Gasleitung explodiert, die Detonation ließ das Haus einstürzen. Auf Videos waren Flammen und weit verteilte Trümmerteile zu sehen. "Wir sind bereit, die Trümmer zu durchsuchen, sobald das Gebiet gesichert ist", sagte der Chef des regionalen Zivilschutzes, Salvo Cocina, der Nachrichtenagentur Adnkronos. Ravanusa liegt bei Agrigent im Süden der Mittelmeerinsel.