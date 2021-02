Italien lockert trotz hoher Corona-Inzidenz

Italien leidet momentan weniger unter dem Coronavirus als manche andere EU-Länder - aber wirklich entspannt ist die Lage nicht. Trotzdem gibt es jetzt Lockerungen. Profitieren wird davon unter anderem der Besitzer und Chefkoch eines römischen Traditionsrestaurants, Andrea Dell'Omo.

Gastronomen freuen sich über ersten Schritt zurück in den Alltag

Über einen Monat lang sind die Türen bei "Mamma Angelina" nur für Lieferdienste aufgegangen. Jetzt darf das Restaurant im Norden der italienischen Hauptstadt wieder für Gäste für öffnen.

"Rauszukommen aus dieser Depression tut gut. Eine Depression, die nicht nur eine wirtschaftliche war. Nun können wir unsere Gäste, die unsere Freunde sind, wieder willkommen heißen. Wir freuen uns, in eine Situation zurückzukehren, die wenigstens halbwegs normal ist." Koch Andrea Dell'Omo

Halbwegs normal heißt: Zumindest tagsüber bis 18 Uhr dürfen sich in den Bars und Restaurants der Hauptstadtregion Latium wieder Gäste an die Tische setzen. Hier und in zehn weiteren Regionen hat das Gesundheitsministerium mit Wochenbeginn die Corona-Regeln gelockert. Neben Bars und Restaurants dürfen dann beispielsweise auch die Museen wieder öffnen.

Wie in anderen Ländern hatten auch in Italien vor allem die Restaurantbesitzer Druck gemacht gegen die Corona-Beschränkungen. Dell'Omo, der nach eigenen Angaben in den vergangenen Monaten rund 70 Prozent seiner Einnahmen verloren hat, betont: "Mit Bürgergeist haben wir uns an die Vorgaben gehalten, im Sinne des Gemeinwohls. Wenn man aber sah, dass die öffentlichen Verkehrsmittel weiter voll waren, entstand schon der Eindruck, dass wir die Hauptlast tragen mussten."

Öffnung nicht ohne Risiko

Die vorsichtige Öffnung aber scheint angesichts der aktuellen Infektionszahlen in Italien nicht ohne Risiko. In der Hauptstadtregion Latium beispielsweise sind die Corona-Infektionswerte derzeit um rund 50 Prozent höher als in Deutschland. Während laut Robert Koch-Institut die Sieben-Tage-Inzidenz (auf 100.000 Einwohner) in Deutschland bei 90 liegt, verzeichnet die Gegend um Rom aktuell einen Inzidenzwert von 135. In der Lombardei liegt er bei 126, in Venetien sogar bei 143. Das ist so viel in Sachsen-Anhalt, dem Bundesland mit dem derzeit zweithöchsten Wert in Deutschland (Stand Sonntag).

Italien lockert die Regeln in den genannten Regionen trotzdem, auf der Basis seines seit dem Herbst geltenden Ampelsystems. Mehreren Dutzend Indikatoren sind ausschlaggebend dafür, ob eine Region als gelbe, orangefarbene oder rote Zone eingestuft wird. Eine Rolle spielen dabei nicht nur der Inzidenzwert, sondern unter anderem auch die Zahl der Intensivbetten, die Todesfälle und die Ausstattung des Gesundheitssystems.

Auf der Basis dieses, nach Ansicht vieler ziemlich undurchsichtigen Systems kalkuliert das Nationale Gesundheitsinstitut dann wöchentlich die Einteilung in die einzelnen Zonen. Neben dem Latium, der Lombardei und Venetien werden jetzt auch das Piemont, die Emilia-Romagna, die Abruzzen, Kalabrien, die Marken, das Friaul und das Aosta-Tal von orangen zu gelben Zonen. Die Lockerungsentscheidung findet der Direktor des Nationalen Gesundheitsinstituts, Silvio Brusaferro, vertretbar, auch mit Blick auf die internationale Entwicklung:

"Unser Land befindet sich bei den Infektionszahlen aktuell in Europa im unteren Bereich. Wir haben eine sinkende Tendenz, es ist ein langsamer Rückgang, aber ein Rückgang." Silvio Brusaferro, Nationales Gesundheitsinstitut