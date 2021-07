Extreme Hitze, verheerende Waldbrände

Südeuropa leidet seit Tagen unter einer heftigen Hitzewelle. Und es soll noch heißer werden: In Griechenland etwa sind für die kommende Woche Höchstwerte von 46 Grad vorhergesagt. Begleitet wird die Hitzewelle von zahlreichen Bränden.

Italien ächzt unter der Hitze...

Im Süden Italiens lodern seit Tagen zahlreiche Waldbrände. Die italienischen Feuerwehren hatten am Freitag binnen 24 Stunden mehr als 800 Einsätze, wie die Feuerwehr via Twitter mitteilte. Vor allem auf der Insel Sizilien hatten die Flammen gewütet, zuletzt besonders im Osten um die Großstadt Catania.

Die Brände werden durch die anhaltende Hitze, Trockenheit und starke Winde angeschürt. Einige führen Ermittler auf Brandstiftung zurück. Landwirtschaft, Tiere und Ferienanlagen waren betroffen. Der Chef der Zivilschutzbehörde, Fabrizio Curcio, sprach von einer "ernsten" und "desaströsen" Lage.

Die Zivilschutzbehörde ist laut Curcio auf Sizilien bereits mit zwölf Löschflugzeugen aus der nationalen Flotte im Einsatz. Experten arbeiteten daran, weitere Feuerwehr-Trupps nach Sizilien zu schicken. In diesem Jahr hätten die Regionen in der Waldbrandsaison bereits knapp 560 Mal Löschflugzeuge angefordert.

...und ist von Unwettern geplagt

Unterdessen drohen dem Norden Italiens heftige Regenfälle: Die italienische Zivilschutzbehörde hat am Samstagabend neue Warnungen für viele Teile des Mittelmeerlandes herausgegeben. Für einzelne Gegenden der norditalienischen Lombardei gelte die höchste Warnstufe Rot, so die Zivilschutzbehörde.

In dieser Woche hatten heftige Unwetter dort in der Gegend um den Comer See zu Überflutungen und Erdrutschen geführt. Für andere Teile Norditaliens gelten erhöhte Unwetter-Warnstufen, wie etwa in der nördlichen Toskana und in Venetien.

Mindestens sechs Todesopfer in der Türkei

In der Südtürkei kämpfen tausende Feuerwehrleute seit vier Tagen gegen schwere Waldbrände. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mussten im Badeort Bodrum an der türkischen Ägäis wegen eines erneuten Feuers Einwohner und Urlauber in Sicherheit gebracht werden. Nach der Entdeckung von den Leichen zweier Männer stieg die Zahl der Opfer unterdessen auf sechs.

Die Brände in der Türkei waren am Mittwoch ausgebrochen und hatten sich durch die Hitze und starken Wind rasch entlang der türkischen Mittelmeerküste ausgebreitet. Mehr als 300 Menschen wurden verletzt, dutzende Dörfer mussten evakuiert werden.

Von knapp 100 Bränden sollen am Samstag zehn immer noch zehn aktiv gewesen sein. Weil viele der Brände fast zeitgleich in der Nähe von beliebten Touristenorten ausgebrochen waren, ermitteln die Behörden auch hier wegen Brandstiftung.

Griechenland: Mehrere Dörfer evakuiert

In Griechenland kämpfte die Feuerwehr am Samstag gegen einen großen Waldbrand auf der Peloponnes. Die Behörden riefen die Einwohner von vier Dörfern in der Nähe der Stadt Patras auf, sich in Sicherheit zu bringen. Am späten Nachmittag wurde ein weiterer, kleiner Badeort evakuiert.

Alle Krankenhäuser in Patras und der nahegelegenen Kleinstadt Egio wurden alarmiert, die Küstenwache wurde in Alarmbereitschaft versetzt, um vom Rauch beeinträchtigte Schwimmer zu retten. Die Autobahn und die Rio-Andirrio-Brücke zur Peloponnes wurde vorsorglich gesperrt. Städte öffneten wegen der Hitzewelle klimatisierte Hallen für Einwohner, die zuhause keine Klimaanlage haben.

Arbeiten im Freien sollten möglichst reduziert werden, hieß es vom Arbeitsministerium. Tierschutzvereine riefen die Einwohner auf, Wasser für streunende Tiere an schattigen Orten bereitzustellen und die Behälter immer wieder aufzufüllen.

Ärzte rieten allen Menschen, sich nicht in der prallen Sonne aufzuhalten und keinen Alkohol zu trinken. Man solle öfter duschen und helle, weite Baumwollkleidung tragen. Wann die Hitzewelle nachlassen wird, war am Samstag nicht klar. Einige Meteorologen befürchteten, die gefährliche Situation könnte bis zu zwei Wochen andauern.

Erst am Dienstag war ein Waldbrand am Fuße des Pendeli-Bergs ausgebrochen und hatte mehrere Vororte der Hauptstadt Athen bedroht. Menschen waren jedoch nicht zu Schaden gekommen.