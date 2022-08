Gardasee mit so wenig Wasser wie zuletzt 2007

Der Gardasee hat wegen anhaltender Dürre den tiefsten Stand seit 15 Jahren erreicht. Der Wasserpegel liege nur noch 30 Zentimeter über dem Referenz-Wasserstand, erklärte Gianluca Ginepro, Direktor von Garda Unico, das den See bewirbt - "während der Durchschnitt der vergangenen Jahre in dieser Jahreszeit 80 bis 100 Zentimeter darüber lag".

Niedrigster Pegelstand seit 2007

Das ist die niedrigste Messung seit 2007, als der Pegel nach offiziellen Daten auf 9,9 Zentimeter über dem Referenz-Wasserstand sank. "Das ist eine Situation, die man im Auge behalten muss, aber im Moment gibt es keine Probleme, was die Nutzung des Sees für Aktivitäten wie Segeln oder Windsurfen angeht", sagte Ginepro. Er versicherte, dass es dem Tourismus in der Region sehr gut gehe.

Aus dem Gardasee werde mittlerweile aber weniger Wasser für die Landwirtschaft abgezweigt, sagte Ginepro. Angesichts der schlimmsten Dürre seit 70 Jahren hatte die italienische Regierung Anfang Juli den Notstand über mehrere Regionen im Zentrum und im Norden des Landes verhängt.

Waldbrände in der Emilia-Romagna und auf Sizilien

In weiten Teilen Europas hat die anhaltende Trockenheit neben erheblichen Schäden in der Landwirtschaft auch zu zahlreichen Waldbränden geführt. In Italien sind Einsatzkäfte der Feuerwehr seit Montagabend wegen eines Waldbrandes westlich der Adria-Urlauberhochburg Rimini im Einsatz.

Das Feuer brach in einem Wandergebiet in der Gemeinde Civitella di Romagna aus, wie die Feuerwehr am Dienstag mitteilte. Die Einsatzkräfte brachten demnach zehn Menschen vor den Flammen in Sicherheit. Auf einem Video war dichter Rauch zu sehen, der über dem hügeligen Gebiet lag. Starker Wind fachte die Feuer immer wieder an, wie es weiter hieß.

Auf der beliebten Urlaubsinsel Sizilien kämpften die Feuerwehrleute am Dienstag in der Küstengemeinde Trabia, östlich von Palermo, gegen einen Buschbrand. Laut Medienberichten gefährdeten die Flammen auch Wohnhäuser, aus denen Menschen in Sicherheit gebracht wurden, weil darin Gasflaschen waren, die bei einer Explosion gewaltigen Schaden hätten anrichten können. Die Feuerwehr bekämpfte die Brände demnach auch aus der Luft, weil das Gebiet teils schwer zugänglich war.

Mehr Waldbrände in Italien als in den letzten Jahren

Hinter der Dürre in Italien in diesem Jahr vermuten Experten die Folgen des Klimawandels. Laut Daten des Europäischen Waldbrand-Informationssystems (Effis) brannten in diesem Jahr bislang (Stand 13. August) schon rund 420 Quadratkilometer in Italien. Eine Fläche größer als das Stadtgebiet von Köln.

Das ist damit mehr als durchschnittlich zu diesem Zeitpunkt in den vorangegangenen 15 Jahren. Effis berücksichtigt in dieser Berechnung nur von Feuern betroffene Flächen, die 30 Hektar oder mehr betragen.

Mit Agenturmaterial von AFP und dpa.