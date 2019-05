Italien: Europawahl als Stimmungstest für die Regierung

Auf das Auszählungsergebnis aus Italien wird Europa besonders lange warten müssen. Hier schließen die Wahllokale erst um 23:00 Uhr. Nach einem eher müden Wahlkampf, von dem im Straßenbild nicht viel zu spüren war, gilt die Abstimmung vor allem als Stimmungstest für die italienische Regierung. Unter besonderer Beobachtung steht dabei die Lega von Innenminister Salvini, die bei der Europawahl vor fünf Jahren nur auf 6,2 Prozent gekommen war.

"Wenn die Lega die 30% weit überschreitet, wird sie wahrscheinlich großes Interesse daran haben, die Regierung zu Fall zu bringen und bei Neuwahlen anzutreten." Antonio Noto

Salvini könnte Neuwahlen anstreben

Nach etwa 17 Prozent bei den Parlamentswahlen vor einem Jahr kratzt die Partei laut Umfragen diesmal an der 30-Prozent-Marke. Bei einem Ergebnis dieser Größenordnung könnte Salvini versucht sein, die Koalition mit der populistischen Fünf-Sterne-Bewegung in Frage zu stellen und Neuwahlen anzustreben. Das mutmaßen politische Beobachter. Schon in den vergangenen Tagen hatte sich das Klima zwischen den Regierungsparteien merklich verschlechtert.

Fünf-Sterne-Bewegung in Umfragen hinten

In Meinungsumfragen ist die ursprünglich stärkere Fünf-Sterne-Bewegung weit hinter die Lega zurückgefallen. Sie liegt nun in etwa gleichauf mit dem oppositionellen Partito Democratico, der bei der letzten Europawahl mit über 40 Prozent der Stimmen einen Sensationssieg feiern durfte.