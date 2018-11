Italien droht EU-Strafverfahren wegen seines Haushalts

Ob Italien ein Defizitverfahren wegen seines Haushaltsentwurfs 2019 bekommt, entscheidet sich möglicherweise heute, wenn die EU-Kommission ihre abschließende Bewertung zum italienischen Budgetplan abgibt.

Die Zeichen stehen auf Konfrontation. Vor einer Woche hatte die Regierung in Rom die voraussichtlich letzte Gelegenheit verstreichen lassen, den Haushaltsstreit mit der EU noch gütlich zu regeln. Anstatt der Aufforderung der Brüsseler Kontrolleure zu entsprechen und den Budgetentwurf für 2019 in wichtigen Eckpunkten, wie der Netto-Neuverschuldung, zu korrigieren, hatte Finanzminister Giovanni Tria einfach den alten Plan unverändert nochmal eingereicht - verbunden mit dem Hinweis, der vorgelegte Etat sei "sehr maßvoll" und man benötige angesichts der aktuellen Wirtschaftslage "mehr Flexibilität".

EU tief beunruhigt über Vorgehen Italiens

Bei der EU-Kommission hatte man mit einer entsprechenden Entscheidung schon gerechnet. Und so fiel die Antwort von Behördensprecher Margaritis Schinas auch betont geschäftsmäßig aus. Ja, man habe Post aus Rom erhalten, bestätigte der Grieche, und man werde die Prüfung des italienischen Haushaltsentwurfs nun abschließen. Als nächsten Schritt werde die Kommission ihre offizielle Bewertung vorlegen, zusammen mit den alljährlichen Berichten über die anderen Euro-Mitgliedsstaaten.

Trotz aller zur Schau getragenen Sachlichkeit - in EU-Kreisen ist man über den Affront tief beunruhigt. Dass der zweite, ausführliche Report über Italiens Staatsfinanzen, den die Kommission heute veröffentlicht, milder ausfällt als der erste, ist unwahrscheinlich. Bereits Mitte Oktober hatte die Behörde den Budgetplan der Regierung Conte als ungeeignet und teilweise fehlerhaft zurückgewiesen - ein in der Geschichte der Währungsunion bislang einmaliger Vorgang.

EU-Wirtschaftskommissar pocht auf Einhaltung der Regeln

EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici, in der Vergangenheit alles andere als kleinlich, wenn es um die Anwendung der Vorschriften ging, gab sich in diesem Fall unnachgiebig. Regeln, so der Franzose, seien dazu da, respektiert zu werden. Man könne sie auslegen, in einem gewissen Maße den Spielraum nutzen. Aber zu sagen, wir wenden die Regeln nur halb an, das gehe nicht.

Stein des Anstoßes ist vor allem die Netto-Kreditaufnahme Italiens, die mit 2,4 Prozent dreimal so hoch liegt wie ursprünglich vereinbart. Bei ihrer jüngsten Überprüfung kamen die EU-Experten sogar auf 2,9 Prozent. Grundsätzlich erlauben die sogenannten Maastricht-Kriterien zwar bis zu drei Prozent Defizit, doch seit der Finanzkrise gelten für besonders hoch verschuldete Länder strengere Regeln. Italien, mit einer Gesamtschuld von 2,3 Billionen Euro oder mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung, gehört zweifellos dazu, mahnt Eurogruppen-Chef Mario Centeno:

"Die Höhe der italienischen Staatsschulden ist sehr besorgniserregend, wir sollten immer daran denken. Die Höhe der Schulden ist ziemlich hoch, egal welche ökonomischen Maßstäbe auf der Welt Sie anlegen. Das müssen wir berücksichtigen." Eurogruppen-Chef Mario Centeno

Das Risiko einzudämmen und die populistische Rechts-Links-Koalition in Rom per Sanktionen auf den Pfad der Tugend zurückzuführen, ist aus EU-Sicht nicht nur eine Sache der Glaubwürdigkeit. Käme die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone in Turbulenzen, könnte das eine neue Finanzkrise auslösen, die das Drama um die Rettung Griechenlands weit in den Schatten stellte. Schon jetzt verweisen Fachleute auf die rasant steigenden Zinsen für italienische Staatsanleihen.

Einleitung von Defizitverfahren steht bevor

In Brüssel wird daher erwartet, dass die zuständigen EU-Kommissare Moscovici und Dombrovskis heute eine weitere Eskalationsstufe im Haushaltsstreit zünden werden. Die bestünde darin, dass die Behörde ein formelles Defizitverfahren gegen das überschuldete Euroland einleitet und damit ihrem Wunsch nach einer Kursänderung Nachdruck verleiht. Als Präzedenzfälle gelten Länder wie Spanien oder Portugal.

Bis es zu Strafzahlungen kommt, möglich wäre ein Bußgeld von bis zu dreieinhalb Milliarden Euro oder 0,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts, dürften allerdings noch Monate vergehen. Und dann wäre immer noch fraglich, ob sich die Chefs von Lega und Fünf-Sterne-Bewegung im Vorfeld der Europawahlen davon beeindrucken lassen.

Angesichts der politischen Zwickmühle, in der sich die Kommission befindet, vertrauen gemäßigte EU-Politiker wie Manfred Weber, Spitzenkandidat der europäischen Konservativen, auf die Schützenhilfe der vielzitierten "Märkte". Der CSU-Vize hat zwar ein gewisses Verständnis für die speziellen Nöte der Italiener, geht aber davon aus, dass die wirtschaftlichen Realitäten die Regierung in Rom bald einholen werden, wie er sagt.