Dramatische Szenen nach Unwettern in Italien

Bei einem Wintersturm in Italien sind mindestens drei Menschen ums Leben gekommen. Am Samstag stürzte in der Region Latium eine Mauer ein und traf mehrere Menschen. Zwei von ihnen starben nach Angaben der Feuerwehr.

In und um Rom stürzten Bäume auf Autos. Dabei kam laut der Nachrichtenagentur Ansa ein 45-Jähriger ums Leben. Der archäologische Park am Kolosseum wurde geschlossen.

Stürmisch war es dem Zivilschutz zufolge auch in der Toskana, in Umbrien, den Abruzzen und vielen südlichen Regionen, wo stellenweise auch Schnee fiel.

Dramatische Lage vor Bari

Besonders kritisch ist die Lage vor der Küste Apuliens. In stürmischer See fuhr sich ein türkisches Handelsschiff unmittelbar vor der Hafenstadt Bari fest. Die Crew wollte das Schiff im Hafen vor dem Sturm in Sicherheit bringen. Wegen des andauernden schlechten Wetters mussten die Bergungsarbeiten unterbrochen werden.