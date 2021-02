Italien: Draghi wird als Ministerpräsident vereidigt

Mario Draghi soll heute als neuer Ministerpräsident Italiens vereidigt werden. Bereits gestern hatte der 73-Jährige das Amt bei einem Treffen mit Staatschef Sergio Mattarella offiziell angenommen. Die Vereidigung soll im Präsidialpalast stattfinden. In der kommenden Woche muss Draghi sich dann Vertrauensabstimmungen in der Abgeordnetenkammer und im Senat stellen.

Künftiges Kabinett besteht aus Politikern und Fachleuten

Der ehemalige Chef der Europäischen Zentralbank (EZB), hat gestern auch bereits die Liste der Minister vorgestellt, mit denen er sein Kabinett bilden wird. Das wichtige Amt des Wirtschaftsministers geht an den Generaldirektor der italienischen Zentralbank, Daniele Franco.

Der parteilose Physiker Roberto Cingolani übernimmt das neugeschaffene Ministerium für den ökologischen Umbau. Die ehemalige Präsidentin des italienischen Verfassungsgerichts, Marta Cartabia, wird Justizministerin.

Doch nicht in allen wichtigen Ministerien gibt es Änderungen. So bleibt Luigi Di Maio von der Fünf-Sterne-Bewegung Außenminister, der Sozialdemokrat Lorenzo Guerini ist weiterhin Verteidigungsminister, das Gesundheitsministerium geht erneut an Roberto Speranza von den Linken und Giancarlo Giorgetti von der rechten Lega übernimmt wieder das Ministerium für wirtschaftliche Entwicklung.

Auf Draghi warten große Herausforderungen

Der neue Ministerpräsident muss Lösungen für die Gesundheits- und Wirtschaftskrise im Land finden. Die nationale Impfkampagne kommt, ähnlich wie in anderen europäischen Ländern, nur schleppend voran. Grund dafür sind die Lieferschwierigkeiten bei den Impfherstellern. Italien benötigt dringend die Corona-Hilfszahlungen der Europäischen Union in Höhe von 220 Milliarden Euro. Die Wirtschaft rutschte wegen der Corona-Krise in die schwerste Rezession seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Mitte-links-Koalition von Ex-Ministerpräsident Giuseppe Conte war allerdings am Streit um die Verwendung der Hilfszahlungen zerbrochen.