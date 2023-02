Italien auf dem Trockenen: Wassermangel und Dürre im Winter

So trocken war es im Norden Italiens schon mal – im Hochsommer des letzten Jahres. Im Winter allerdings noch nie: Flussbetten und Stauseen sind fast ausgetrocknet, Äcker staubig, Pflanzen verdorrt. Der Wassermangel ist für viele besorgniserregend, für einige ist er eine reale Bedrohung.

Landwirt: "Ohne Regen wird es Probleme geben"

Luciano Branco ist Landwirt, er baut zwischen den Flüssen Po und Etsch Weizen an und fürchtet um seine Existenz: "Wir haben nicht viele Alternativen. Wenn es nicht regnet, riskieren wir, die Ernte zu verlieren. Wir haben letztes Jahr schon viel eingebüßt. Und dieses Jahr machen wir uns sogar Sorgen um die Aussaat. Ohne Regen wird es Probleme geben."

Das Wasser für die Pflanzen kommt über das Grundwasser und über den Fluss. Aber: Der Grundwasserspiegel sinkt und sinkt und die Etsch, die ihre Quelle in den Südtiroler Alpen hat, führt wenig Wasser. Aus den Bergen fließt trotz der Jahreszeit nicht viel nach. Im diesem Winter gibt es kaum Schnee, gut die Hälfte weniger als üblich, geregnet hat es seit Monaten auch nur wenig, also sind die Wasserreserven dahin.

Experten erkennen ein Muster

"Im letzten Jahr gab es sowohl in Nord- als auch in Mittelitalien eine Periode mit sehr geringen Niederschlägen, sowohl in flüssiger Form als auch in Form von Schnee über mehrere Monate hinweg, was sich auf Flüsse, Seen und Grundwasserstände auswirkte", sagt Emanuele Romano vom Nationalen Wasserforschungszentrum. Er befasst sich schon länger mit der Trockenheit und erkennt ein Muster: "Wir wissen, dass im Mittelmeerraum in den letzten 20 bis 30 Jahren die Häufigkeit von Dürren, also das Ausbleiben von Regen über einen bestimmten Zeitraum, zugenommen hat. Und wir wissen, dass diese Art von Phänomenen extremer werden wird."

Auch der Gardasee ist betroffen

Neben den grün-grauen Berghängen zeigt sich der Wassermangel auch am Gardasee jetzt schon. Der Pegel ist so niedrig, wie noch nie im Februar. Offensichtliches Beispiel: Die San Biagio-Insel ist eigentlich von Wasser umschlossen – im Moment kann man sie trockenen Fußes erreichen. Anwohnerin Elena Corban erlebt das zum ersten Mal: "Normalerweise fahre ich mit dem Boot – plötzlich kann man hier laufen. Das ist ziemlich übel." Salvatore Santomarco aus Brescia sorgt sich: "Diese Situation ist dramatisch für den See, für Flora und Fauna, für die ganze Umwelt."

Die Gefahren hat auch der Verband der Gardasee-Gemeinden erkannt. Als Reaktion auf den aktuellen Wassermangel haben die Verantwortlichen erste Maßnahmen beschlossen: Die Wasserzufuhr für einige Kanäle wurde gedrosselt, in den Fluss Mincio, der in den Po fließt, geht nur das vorgeschriebene Minimum. Das Problem sei, beklagt der Generalsekretär des Verbandes, Pierlucio Ceresa, dass es nach dem trockenen Sommer im Herbst und Winter nicht geregnet und nicht geschneit hat. Deshalb hätten sie sichergestellt, "dass wir ab sofort so viel wie möglich Wasser sparen", sagt Ceresa.

Die Wasserknappheit setzt sich fort

Auf dieses Wasser angewiesen sind sie weiter im Süden – etwa in der Po-Ebene, wo rund ein Drittel der landwirtschaftlichen Produktion ganz Italiens herkommt. Seit Jahren werde es trockener, klagen Bauern. Um zur Normalität zurückzukehren, müsste es über einen Monat lang regnen, prognostiziert der Bauernverband Coldiretti. Er fordert Hilfe für seine Mitglieder – wie Luciano Branco: "Ich habe das Glück, drei Söhne zu haben, die auf dem Land arbeiten", sagt er. "Aber wir sind in großer Sorge, denn seit vier oder fünf Jahren wird die Dürre immer schlimmer und wir wissen kaum noch, was wir tun sollen." Einige der Betriebe orientieren sich bereits neu, ändern die Produktion oder gleich die Produkte selbst.

Umweltschützer fordern neue Strategien

In der Po-Ebene und auch an der Etsch gab es in diesem Winter rund 60 Prozent weniger Niederschlag als üblich. Das hat die Umweltorganisation Legambiente errechnet. Italien brauche eine Wasserstrategie "mit kurz-, mittel- und langfristigen Interventionen, die einerseits die Anpassung an den Klimawandel begünstigen und andererseits die sofortige Reduzierung von Wasserentnahmen und Wasserverschwendung zur Folge haben". Giorgio Zampetti, Generaldirektor von Legambiente, warnt: "2023 hat gerade erst begonnen, aber es zeigt bereits besorgniserregende Anzeichen in Bezug auf extreme Wetterereignisse und Dürren. Wir müssen die Wasserentnahmen in den verschiedenen Sektoren und für die verschiedenen Verwendungen reduzieren, bevor wir den Point of no Return erreichen."

Wasser in der Landwirtschaft wiederverwenden

Unterstützung kommt von Emanuele Romano vom Nationalen Wasserforschungszentrum, auch er regt eine solche Strategie an: "Wir müssen den Wasserverbrauch in der Landwirtschaft reduzieren, aber nicht nur das, denn die Landwirtschaft spielt eine wichtige Rolle beim Schutz des Bodens. Gleichzeitig müssen wir lernen, wie wir das Wasser wiederverwenden können, das derzeit aus dem öffentlichen Wassernetz in die Kläranlagen und dann direkt in die Gewässer fließt und in einigen Fällen in der Landwirtschaft wiederverwendet werden könnte."

Weniger Wasserverbrauch, Nutzung von Regenwasser, Wiederverwertung von Nutzwasser: Diese Appelle sind nicht neu – aber das Problem von Trockenheit wird drängender in Italien, von Jahr zu Jahr und mittlerweile schon im Winter.