Istanbul: Jugendlicher fängt Zweijährige nach Sturz aus Fenster

Was für ein Glück: Dank seiner Umsicht hat ein 17-jähriger Algerier in Istanbul einem zweijährigen Mädchen nach einem Fenstersturz das Leben gerettet: Ein Video davon, wie Faouzi Zabaat die Kleine auffängt, kurz bevor sie auf dem Boden aufkommt, sorgt derzeit in den türkischen Online-Netzwerken für Furore - Nutzer feiern den Jugendlichen als Helden.

Zur richtigen Zeit am richtigen Ort

Der Retter zeigte sich bescheiden: "Ich war gerade auf der Straße unterwegs, als ich das kleine Mädchen am Fenster bemerkte. Sie stürzte, und - dem Herrn sei Dank - ich habe sie aufgefangen." Der Vorfall ereignete sich in der vergangenen Woche, wurde aber erst jetzt durch von der türkischen Nachrichtenagentur Dogan veröffentlichte Aufnahmen einer Überwachungskamera bekannt.