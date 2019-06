Istanbul: Es sieht nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen aus

An mangelnder Wahlbeteiligung dürfte die Wiederholung der Oberbürgermeisterwahl in Istanbul nicht scheitern. Schon früh am Morgen strömten die Menschen in die Wahllokale. Trotz Ferienzeit. Weil es keine Briefwahl gibt, haben viele Istanbuler sogar ihren Urlaub unterbrochen und sind in die Stadt zurückkehrt.

Turkish Airlines hat Sonderflüge eingesetzt und trotzdem hat nicht jeder ein Ticket bekommen, so wie die 70-jährige Mukkades Inal: "Ich bin extra aus Antalya gekommen, um mein Wahlrecht wahrzunehmen. Beim letzten Mal wurde es uns genommen. Ich möchte neue Gesichter in der Politik sehen. Dafür habe ich meinen Urlaub unterbrochen. Gestern Abend um halb sieben in den Bus und heute Morgen um sechs war ich da, gleich geht es zurück."

Istanbul - eine neue Türkei

Das Zünglein an der Waage dürften bei dieser Wahl die Kurden sein. Sie machen etwa 15 Prozent der 10,5 Millionen Wahlberechtigten aus. Einer von ihnen ist Lehrer Bilal. Er ist zwar kürzlich in seine alte Heimat Mardin gezogen. Da er bei der ersten Wahl Ende März noch in Istanbul lebte, ist er auch dieses Mal wahlberechtigt und hat nicht gescheut weit mehr als 100 Euro für den Flug auszugeben: "In der Geschichte der Türkei ist es stets so gewesen, dass eine Regierung, die Istanbul verlor, bald auch die ganze Türkei verlor. Daher ist Istanbul eigentlich eine kleine Türkei. Wo immer im Land du lebst: Die Wahl in Istanbul hat Einfluss auf dich."

So wie viele Kurden unterstützt auch Bilal Ekrem Imamoglu, auch wenn er mit dessen Partei, der CHP hadert. Die beiden Kandidaten gaben ihre Stimmen in Begleitung ihrer Ehegattinnen am Mittag ab.