Ist die EU machtlos gegen Grundrechte-Verächter wie Orbán?

Wer EU-Mitglied ist, muss sich auch an Grundregeln halten. Die stehen in Artikel 2 der EU-Verträge: Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Gleichheit, Minderheitenschutz. Soweit die Theorie. In der Praxis sah und sieht es manchmal ganz anders aus. Die Koalition in Österreich zwischen der konservativen ÖVP und der rechtspopulistischen FPÖ vor rund 20 Jahren versetzte der EU einen regelrechten Schock. Es wirkte wie ein Weckruf und veranlasste die Gemeinschaft, ihren Werkzeugkasten zum Umgang mit Grundwerteverächtern zu überprüfen.

Einstimmigkeitsprinzip als Disziplinbremse

Eines der Instrumente um EU-Mitglieder zu disziplinieren ist das sogenannte Artikel-7-Verfahren. Die EU kann damit vorbeugend Maßnahmen ergreifen und Sanktionen verhängen bis hin zum Entzug des Stimmrechts – aber nur, wenn alle anderen Staaten damit einverstanden sind. Macht ein EU-Mitglied bei der Abstimmung von seinem Veto-Recht Gebrauch, dann ist das Verfahren hinfällig. Denn: Werte wiegen schwer, aber auch demokratisch gewählte Regierungen haben Gewicht. Ein Spannungsverhältnis, sagt Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik.

"Wir haben auf der einen Seite Werte, die allgemein verbindlich sind, an die sich alle Mitgliedsstaaten halten sollen. Dazu gehört die Rechtsstaatlichkeit. Und auf der anderen Seite haben wir einen Kernbereich staatlicher Hoheit, dazu gehört natürlich die nationale Verfassungsordnung und da hat die EU keine direkten Eingriffsmöglichkeiten." Kai-Olaf Lang

Rechtsstaatsmechanismus als Ausweg?

Die Verfahren gegen Ungarn und Polen wegen mutmaßlicher Verstöße gegen Grundwerte kommen jedenfalls kaum voran. Beide Staaten drohen dem EU-Rat mit ihrem Veto und decken sich somit gegenseitig. Ein Teufelskreis, dem die EU mit einem weiteren Instrument zu begegnen versucht: dem Rechtsstaatsmechanismus. Bei Verstößen – so die Idee – sollen Fördergelder gekürzt. Dafür werden im EU-Rat Mehrheiten benötigt, keine Einstimmigkeit. Ein einzelnes Veto ist somit wirkungslos. Allerdings können nur Verstöße gegen Budgetregeln geahndet werden, nicht solche gegen die Pressefreiheit oder Minderheitenrechte, sagt der Grünen-Europaabgeordnete Daniel Freund:

"Wenn in einem Land die Medien gleichgeschaltet werden, wie das ja in Ungarn passiert, kann man mit dem Rechtsstaatsmechanismus herzlich wenig dagegen unternehmen." Daniel Freund

Ebenso skeptisch zeigt sich auch der Politikwissenschaftler Kai-Olaf Lang.

"Es ist eigentlich weniger ein Rechtsstaats- als ein Antikorruptionsmechanismus." Kai-Olaf Lang

EU-Institutionen mächtiger als es scheint

Sein US-Kollege Daniel Kelemen schaut von außen auf Europa. Er sagt: Es gibt genügend Mittel, um Grundwerteverächter in die Schranken zu weisen. Nicht die Verträge seien schwach, meint Kelemen, sondern die Verantwortlichen in EU-Kommission und Regierungen. Die Kommission hätte längst Vertragsverletzungsverfahren einleiten und Strukturfördermittel kürzen können, betont der Politikwissenschaftler. Aber man verdirbt es sich eben ungern mit Regierungen, die man demnächst wieder für Mehrheitsbeschlüsse braucht, betont der Grünen-Politiker Freund.

"Es ist teilweise eben auch die Errungenschaft der EU, dass wir wissen, wir sitzen am nächsten Tag wieder gemeinsam am Tisch und müssen gemeinsam die nächste Frage entscheiden. Das macht es schwierig für die Regierungen, gegeneinander zu gehen. Aber diesen Schritt müssen wir jetzt gehen, dass wir insgesamt in der EU dafür sorgen, dass Rechtsstaatlichkeit geschützt wird." Daniel Freund

Der EuGH als Korrektiv

Und die Europäische Union war ja nicht passiv, betont der SWP-Experte Lang.

"Der Europäische Gerichtshof zum Beispiel ist ein wichtiger Faktor, wenn wir an die Justizreform in Polen denken, um da bestimmte Dinge abzustoppen." Kai-Olaf Lang

Dass die EU so lange so zögerlich war, liegt aus Sicht des US-Experten Kelemen daran, dass Ungarns Regierungschef Viktor Orbán die Rückendeckung der christdemokratischen Parteienfamilie genoss. Mit dem Rückzug der Fidesz-Abgeordneten aus der EVP-Fraktion wird sich das ändern. Ein Zerfall der EU sei nicht zu befürchten, sagt Kelemen – dafür sei die EU in Ungarn und Polen zu populär, dafür seien beide Länder zu abhängig von EU-Fördergeldern.

"Die eigentliche Gefahr ist nicht, dass sie gehen, sondern dass autokratische Regierungen die Rechtsordnung der EU unterwandern, auf der schließlich die gesamte Union aufbaut." Daniel Kelemen