Ist das Ziel 30 Prozent Bio-Landwirtschaft unrealistisch?

Es geht schon voran mit dem Ökolandbau. Rund 100.000 Hektar sind im vergangenen Jahr deutschlandweit dazu gekommen. Die größten absoluten Zuwächse kamen aus Bayern, so die Erhebungen der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE). Und in Bayern liegt der Bio-Anteil bei 13,8 Prozent der Anbaufläche. Im Bundesdurchschnitt sind es knapp 11 Prozent. Aber das politische Ziel liegt bei 30 Prozent bis 2030 – und wird voraussichtlich nicht erreicht.

"Biolandwirtschaft ist eine Entscheidung fürs Leben"

Umstellen auf Bio, "das ist eine Entscheidung fürs Leben", sagt Hubert Heigl, Präsident des Öko-Verbandes Naturland und Vorsitzender der Landesvereinigung für den ökologischen Landbau in Bayern. Momentan kämen fast keine neuen Anfragen von Landwirten.

"Diejenigen, die bereits in der Umstellungsphase sind, springen nicht ab, der Prozess dauert immerhin zwei bis drei Jahre." Aber sonst sei das Interesse verhalten, sagt Heigl, selbst Ferkelerzeuger im Landkreis Regensburg. Seit 1998 wirtschaftet er nach den Naturland-Standards.

Corona-Hype ist vorbei

Corona hat bewirkt, dass wieder mehr regional eingekauft wird und mehr zuhause gekocht wird. Gut für den Absatz von heimischen Bioprodukten, sagt Hubert Heigl. Die letzten Jahre war die Nachfrage nach Bioschweinefleisch sehr groß, so dass Ferkelerzeuger und Mäster die Nachfrage nicht bedienen konnten.

"Wir hätten die dreifache Menge verkaufen können und es gab Beschwerden vom Handel, warum denn die Bauern nicht liefern könnten. Dieser Hype ist vorbei." Jetzt ist die Nachfrage zurückgegangen, aber Heigl hat noch keine Absatzprobleme. Pro Jahr vermarktet er rund 1.800 Ferkel an Schweinemäster.

Große Unsicherheit in der Landwirtschaft

"Alle Landwirte, egal ob Bio oder konventionell, sind derzeit verunsichert, weil keiner weiß, wie es weitergeht", meint Heigl. Ein Grund sei: ständig steigende Produktionskosten. Biobauern haben immerhin den Vorteil, dass sie keinen Mineraldünger und keine Pflanzenschutzmittel brauchen, hier sind sie unabhängig von der Preisentwicklung, während die Energiekrise alle gleichermaßen trifft

Und der Blick nach vorn ist voller Fragezeichen: Wie entwickeln sich die Erzeugerpreise, die Preise für Diesel, die Inflation? Wird alles noch teurer als bisher schon? Ungewisse Zeiten, eben auch für Landwirte.

Discounter-Bio ist trotz Inflation gefragt

Wenn es um die Entscheidung geht, auf Bio umzustellen, "sind die Absatzmöglichkeiten das A und O", sagt Christine Rampold, Analystin für Öko-Landbau bei der Agrarmarkt Informationsgesellschaft AMI. Die Bio-Branche profitiert noch immer vom Schub während der Pandemie. Verglichen mit 2019 gaben die Verbraucher in den ersten fünf Monaten dieses Jahres 35 Prozent mehr Geld für Biowaren aus.

Allerdings erzielen aktuell vor allem die Discounter die Gewinne, gekauft werden eher Eigenmarken der Supermärkte als Herstellermarken. Wenn Bio in Deutschland auch Masse kann, wie etwa Niedersachsen bei Kartoffeln, dann profitieren auch die heimischen Landwirte vom günstigen Discounter-Bio.

Naturkostläden verzeichnen Umsatzeinbruch

Dagegen hat der Fachhandel seine Exklusivität verloren, sagt Christine Rampold. Im Bio-Fachhandel stagnierten die Zahlen schon vor dem Angriffskrieg auf die Ukraine, inzwischen ist der Absatz im Naturkostfachhandel um 20 Prozent eingebrochen und liegt unter dem Vor-Corona-Niveau. Vor allem um hochpreisiges Bio-Fleisch und hochwertigen Bio-Käse machen die Fachhandel-Kunden einen Bogen.

Große Nachfrage im Vergleich zu Vor-Corona

Dennoch: Verglichen mit dem Jahr 2019 ist die Nachfrage vor allem nach Biofleisch enorm gestiegen. Laut AMI haben sich die Verkaufsmengen von Bio-Geflügel und Bio-Fleisch ungefähr verdoppelt. Auch Fleischwaren allgemein, Mehl, Öl und Eier sind in Bioqualität mehr als bisher gefragt. Nur bei Brot und Kartoffeln gab es keine Absatzsteigerungen.

Extrem gestiegen ist in den vergangenen drei Jahren die Nachfrage nach pflanzlichen Drinks. Bei Hafer zum Beispiel sieht AMI-Analystin Rampold deshalb noch Potenzial. Insgesamt ist beim Getreide aber nach wie vor der Krieg in der Ukraine ausschlaggebend. Langfristig wird die zunehmende Trockenheit eine der großen Herausforderungen.

Unterschiedlichen Entwicklung bei Erzeugerpreisen

Verbraucher- und Erzeugerpreise entwickeln sich nach komplexen, unterschiedlichen Kriterien, in jedem Segment anders und bei Bio spielen im Vergleich zu konventionell wieder andere Faktoren eine Rolle. Wegen sinkender Gesamtmenge bekommen zum Beispiel Landwirte für konventionelle Milch inzwischen mehr Geld, der Abstand zur Bio-Milch ist auf fünf Cent geschrumpft. Die Anpassung im Supermarktpreise war Experten zufolge überfällig. Warum jüngst auch Bio-Milch im Discounter um teils 50 Cent pro Liter teurer geworden ist, lässt sich kaum erklären. Denn die Bio-Bauern haben davon nichts, bisher jedenfalls.

Wolfgang Metzner, beim Bayerischen Landwirtschaftsministerium zuständig für den Öko-Landbau hält diese Entwicklung für verheerend: "Es wird dazu führen, dass Betriebe ihre Umstellung, die sie vielleicht schon viele Jahre geplant haben, natürlich noch mal überdenken". Anders die Situation beim Schweinefleisch: dort steigen die Erzeugerpreise nach AMI-Angaben stärker als die Verbraucherpreise. Aber reicht das für den immensen Umstellungs-Aufwand?

Weltmarktspekulation als Preistreiber im Supermarkt

Die historisch hohe Inflation treibt die Supermarktpreise in die Höhe. Dabei sind die konventionellen Preise stark von Spekulationen am Weltmarkt abhängig, was gerade bei den Weizenpreisen jüngst zu aberwitzigen Entwicklungen geführt hat. Biopreise sind stärker vertraglich gebunden und somit normalerweise weniger schwankungsanfällig. Normalerweise.

Inflation wirkt sich im Supermarkt unterschiedlich aus

Laut Agrarmarkt Informationsgesellschaft AMI sind die Verbraucherpreise für konventionelle Nahrungsmittel bis Juli um acht Prozent gestiegen, bei Bio-Produkten um 5,2 Prozent. Dabei wurde das Plus zum Beispiel bei Bio-Fleisch, jüngst auch bei Bio-Milch von den Preissteigerungen im konventionellen Bereich getrieben.

Die kurzfristigen Preisentwicklungen im Supermarkt spielt für Landwirte nicht die wichtigste Rolle für eine Entscheidung hin zur Bio-Landwirtschaft. Langfristige Perspektiven wagt aber derzeit niemand.

Was heißt das für die Landwirte?

Wolfgang Wintzer ist am Bayerischen Landwirtschaftsministerium Experte für die ökologische Landwirtschaft. Er meint, allein mit Blick auf die geringen Preisabstände zwischen konventionell und Bio sei momentan eine Umstellung nicht immer sinnvoll. Aber so eine Entscheidung wird lange vorausgeplant, vor allem in der Tierhaltung.

Letztes Jahr haben in Bayern 400 Betriebe auf Bio umgestellt. In den vergangenen 15 Jahren aber sei der Ökolandbau immer lohnender gewesen wegen der staatliche Förderung, die Mehraufwand und Minderertrag ausgleicht. Auch heuer verzeichnet das Ministerium neue Ökobetriebe und steigende Flächenzahlen, "aber es sind nicht mehr die Wachstumsraten, die wir in der Vergangenheit einmal hatten."

30 Prozent Bio – Ziel außer Reichweite?

Mit Blick auf die Weltpolitik, den Weltmarkt für Nahrungsmittel, die Inflation und den Klimawandel könnte die Verunsicherung für umstellungsinteressierte Landwirte gerade kaum größer sein. Auch Ministerialrat Wolfgang Wintzer räumt ein: Das Ziel 30 Prozent werden wir sicher nicht erreichen, wenn wir das derzeitige Tempo einfach linear fortschreiben.

Der politische Wille ist ausschlaggebend

Auch Naturland-Präsident Hubert Heigl hält das Ziel für sehr ehrgeizig und ambitioniert. Der Staat müsse alles tun, um es zu erreichen, schließlich ist es im Naturschutzgesetz festgeschrieben.

Ob es 2030 dann letztendlich 25 oder 30 Prozent sind, das sei egal, Hauptsache, es gehe aufwärts und da sei er zuversichtlich, so Heigl: "Gefordert ist definitiv der Staat, durch entsprechende finanzielle Förderung von Bio und zum Beispiel durch die Ausweitung von Bio bei Gemeinschaftsverpflegung. Da ist noch viel Potenzial."

Die Kunden entscheiden

Die Staatsregierung hält am 30-Prozent-Ziel fest. "Wir tun alles, um dieses Ziel zu erreichen", sagt Wolfgang Wintzer, fügt aber als Bedingung hinzu: "Es muss auch ein Markt für die Produkte da sein. Wenn die Verbraucher nicht bereit sind, die Preise für die Bioprodukte zu zahlen, die notwendig sind, dann werden wir das ambitionierte Ziel von 30 Prozent Öko niemals erreichen." Am Ende hängt alles immer halt auch am Verbraucher.