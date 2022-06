Israels Regierung ein Jahr im Amt - und vor dem Aus

Tumultartige Szenen in Israels Parlament, der Knesset: Ein national-religiöser jüdischer Abgeordneter und ein arabischer Parlamentarier schreien sich an. Das Besondere: Die Beiden sind Koalitionspartner. Die Szene kann beispielhaft für die innere Verfassung des israelischen Regierungsbündnisses nach einem Jahr im Amt stehen.

Die Koalition, gebildet von acht Parteien aus fast allen politischen Lagern des Landes, inklusive einer arabischen Gruppierung, scheint am Ende und verlor vor einigen Tagen eine wichtige Abstimmung, weil gleiche mehrere Abgeordnete mit der Opposition stimmten oder sich ganz enthielten.

Regierung hat keine Mehrheit mehr

Eine eigene Parlamentsmehrheit hat das Bündnis von Premier Bennett schon seit Monaten nicht mehr, nachdem eine Parlamentarierin aus seiner national-religiösen Jamina-Partei der Koalition die Unterstützung entzog. Gleich mehrere andere Abgeordnete aus verschiedenen Lagern sind Wackelkandidaten. Entscheidet Euch, appellierte Außenminister Jair Lapid, zusammen mit Bennett der Architekt des Bündnisses: "Wer denkt, er kann mit dieser Koalition nicht leben, sollte gehen. Und wer denkt, er kann mit ihr leben, der soll sich ihr verpflichten. Man kann aber nicht beides tun. Das sage ich allen Mitgliedern der Koalition. Wir sind in einer schwierigen Phase, die wir aber überstehen können und ich bin sicher, dass wir noch lange weitermachen können."

Niemand weiß, wie lange die Regierung noch hält

Lapid ist auch alternierender Premierminister. Er soll, dem Koalitionsvertrag zufolge, im Sommer nächsten Jahres das Amt des Regierungschefs von Naftali Bennett übernehmen. Doch daran muss angesichts des Zustands der Koalition gezweifelt werden. Auch Amnon Abramovich, politischer Kommentator des Senders Kanal 12, rechnet mit einem Scheitern der selbst ernannten Regierung des Wandels: "Es steht außer Frage, dass die Koalition in der Notaufnahme liegt. Keiner weiß, ob sie überlebt und wenn ja, wie lange. Was ihre Bilanz betrifft, muss man zugeben, dass es eine gute Regierung ist, die Dinge durchsetzt, die zuvor liegengelassen wurden."

Acht Prozent Wirtschaftswachstum

Nach jahrelangem innenpolitischem Chaos unter Benjamin Netanjahu, dem Premier unter Korruptionsanklage, brachte die Regierung Bennett Israel zunächst innenpolitische Stabilität. Das Land kam gut aus der Corona-Krise heraus, verzeichnet acht Prozent Wirtschaftswachstum. Naftali Bennett nennt die Regierung unter seiner Führung, die beste, die Israel jemals hatte: "Diese Regierung hat das Land von Lähmung zu Wachstum geführt, von Schwäche zu Abschreckung, von Chaos zu Normalität. Diese Regierung darf nicht scheitern. Sie muss weiter für Israel kämpfen. Diese Regierung hat in einem Jahr mehr erreicht, als andere in einem Jahrzehnt."

Den Parteien fehlen die Gemeinsamkeiten

Doch jetzt zeigt sich die zentrale Schwäche dieser Koalition. Sie kam nicht auf Basis inhaltlicher Schnittmengen zusammen, sondern um Netanjahu und seine national-konservative Likud-Partei von der Macht zu verdrängen. Auf Dauer scheinen die Partner in diesem Bündnis zu ungleich, um erfolgreich weiterregieren zu können. Vor allem zwischen dem rechten politischen Lager und der arabischen Raam-Partei wirken die Gräben zu tief für eine längere Zusammenarbeit. Ob es gelingt, bis zum Monatsende ein Gesetz durchzubringen, dass den rechtlichen Status der jüdischen Siedler in den besetzten Gebieten regelt, ist unsicher.

Benjamin Netanjahu vor der Rückkehr an die Macht?

Wenn die Opposition zusammen mit möglichen Koalitionsabweichlern noch in den nächsten Wochen ein Misstrauensvotum erfolgreich durchs Parlament bringt, wären Neuwahlen im Herbst die wahrscheinlichste Folge. Es wären die fünften Wahlen in rund drei Jahren. Umfragen zufolge kann Benjamin Netanjahu auf eine Rückkehr an die Macht hoffen.