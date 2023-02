Israels Parlament stimmt umstrittener Justizreform zu

Das Parlament hatte acht Stunden lang bis spät in die Nacht gestritten, bevor die von der rechts-religiösen Regierung vorgeschlagenen Änderungen in der ersten von drei Lesungen angenommen wurden. Zwei Reformen konnte Ministerpräsident Netanjahu mit seiner absoluten Mehrheit von 64 der 120 Sitze in der Knesset durchsetzen: Eine stärkt den Einfluss des Parlaments bei der Auswahl der Mitglieder des Obersten Gerichtshofs, die andere ermöglicht es dem Parlament, mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des Obersten Gerichts aufzuheben.

Netanjahu: "Eine großartige Nacht"

Es sei "eine großartige Nacht und ein großartiger Tag", schrieb Netanjahu nach der Abstimmung auf Twitter. Vertreter seiner Regierungskoalition hatten in der Debatte bekräftigt, die Änderungen durch die Justizreform seien dazu gedacht, die Einmischung eines nicht repräsentativ besetzten Obersten Gerichtshofs in die Politik zu beenden. Der von der politischen Linken dominierte Oberste Gerichtshof übe einen zu starken Einfluss aus.

Die Kritiker der Reformen betonten hingegen erneut, diese gefährdeten die demokratische Gewaltenteilung. Der wegen Bestechung angeklagte Netanjahu wolle die Kontrolle der Regierung durch die Justiz und das politische Gleichgewicht schwächen und die Korruption fördern, Israel drohe eine diplomatische Isolation.

Oppositionsführer Jair Lapid erklärte, die Geschichte werde die Mitglieder der Regierung für die Abstimmung richten: "Für den Schaden an der Demokratie, für den Schaden an der Wirtschaft, für den Schaden an der Sicherheit."

Demonstranten blockieren Straßen zur Knesset

Zehntausende waren am Abend erneut gegen die Reformen auf die Straße gegangen. Dabei versuchten Demonstranten auch, durch Straßenblockaden Abgeordnete der Netanjahu-Koalition auf dem Weg zur Knesset aufzuhalten. Nach Angaben der Polizei wurden acht Personen wegen ungebührlichen Verhaltens festgenommen. "Demonstranten, die von Demokratie reden, bringen selbst das Ende der Demokratie herbei, wenn sie den gewählten Abgeordneten das grundlegende Recht in einer Demokratie verweigern - zu wählen", erklärte Netanjahu dazu.

Reformpläne spalten die Gesellschaft

Weil Israel keine schriftliche Verfassung hat und der Staat stattdessen auf einer Sammlung von Grundgesetzen fußt, kommt dem Obersten Gericht besondere Bedeutung bei der Wahrung der Rechtsstaatlichkeit zu. Der Streit über die Justizreformen hat in der israelischen Gesellschaft daher eine massive Spaltung bewirkt. Umfragen ergaben, dass die meisten Israelis eine Verlangsamung der Reformen wünschen, um einen Dialog mit Kritikern zu ermöglichen - oder keine Reformen wollen.

Staatspräsident Izchak Herzog befürchtete angesichts des heftigen Streits über die Justizreform einen gesellschaftlichen Zusammenbruch Israels, falls die Regierung ihre Pläne kompromisslos durchsetzen sollte und mahnte zum Kompromiss. Wirtschaftswissenschaftler sowie führende Vertreter der Hightech-Branche und des Bankensektors warnten aufgrund der Unruhen vor einer Flucht von Investoren und Kapital aus Israel.

"Es gibt keinen Zusammenhang zwischen den Justizreformen und einem Schlag für Israels Wirtschaft", wies der Vorsitzende des Finanzausschusses der Knesset, Moshe Gafni, die Einwände zurück. Jeder Versuch einer Verknüpfung sei politisch motiviert.

Bundesjustizminister Buschmann zu Besuch in Israel

Angesichts der politischen Unruhe ist der derzeitige Besuch von Bundesjustizminister Marco Buschmann (FDP) in Israel besonders heikel. Buschmann fand vor Ort mahnende Worte, ohne das Gesetzesvorhaben direkt zu erwähnen.

"Aus der Geschichte zu lernen bedeutet zu erkennen, dass man breite Mehrheiten suchen sollte, wenn man die Spielregeln des demokratischen Wettbewerbs und das Zusammenspiel der Verfassungsorgane verändern möchte", sagte Buschmann in Tel Aviv bei der Eröffnung einer Ausstellung zum Umgang seines Ministeriums mit der NS-Vergangenheit.

In Deutschland seien Änderungen des Grundgesetzes nur mit einer Stimmenmehrheit von zwei Dritteln in Bundestag und Bundesrat möglich: "Das gelingt regelmäßig nur dann, wenn auch große Teile der Opposition von der Notwendigkeit der Änderung überzeugt sind."

Die Liste der Gesprächspartner ist ausgewogen

Auch die Auswahl seiner Gesprächspartner in Israel ist für Buschmann eine Gratwanderung: Am Dienstag will er sich mit seinem israelischen Amtskollegen Jariv Levin treffen, der bedingungslos hinter der Justizreform steht. Anschließend sind Gespräche mit der Generalstaatsanwältin Gali Baharav-Miara und der Präsidentin des Obersten Gerichts, Esther Chajut, geplant. Beide gelten als Gegenspielerinnen Levins.

Mit Material von AFP und dpa.