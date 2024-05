Berichte: Israel übernimmt Kontrolle über Grenzübergang Rafah

Laut dem Armeeradio hat das israelische Militär die Kontrolle über die palästinensische Seite des Grenzübergangs Rafah im südlichen Gazastreifen übernommen. Das Militär teilte auf Anfrage mit, es werde "in Kürze eine Erklärung veröffentlichen". Die israelische Nachrichtenseite "Ynet" sowie die Zeitung "Haaretz" berichteten, israelische Truppen seien im Osten von Rafah im Einsatz und der Rafah-Grenzübergang nach Ägypten sei auf der palästinensischen Seite unter "operativer israelischer Kontrolle". Auch die zentrale Straße, die den Norden des Gazastreifens mit dem Süden verbindet, sei unter Kontrolle der israelischen Armee.

International gibt es Sorgen, dass eine mögliche Bodenoffensive Israels in Rafah folgenschwere Konsequenzen insbesondere für die Zivilbevölkerung im umkämpften Gazastreifen haben könnte.

"Ynet" berichtete weiter, bei dem Einsatz der israelischen Armee in der Nacht seien 20 "Terroristen" getötet und drei Tunneleingänge entdeckt worden. Ein mit Sprengstoff präpariertes Auto, das in Richtung von Soldaten gefahren sei, sei zerstört worden. Die israelische Luftwaffe habe seit Beginn des Einsatzes 100 Ziele in dem Gebiet angegriffen. Unter israelischen Soldaten gebe es keine Opfer. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.

Guterres: Bodenoffensive in Rafah "nicht hinnehmbar"

Israels Verteidigungsminister Joav Galant sprach zuvor von einer mehrstufigen Invasion, die gestoppt werden könne, wenn die Hamas sich zu einer vernünftigen Verhandlungslösung zum Austausch der Geiseln bereit erkläre. UN-Generalsekretär António Guterres rief die Konfliktparteien dazu auf, alles dafür zu tun, um endlich ein Abkommen zu erreichen. "Eine Bodenoffensive in Rafah wäre nicht hinnehmbar aufgrund der verheerenden humanitären Folgen", so Guterres.

Netanjahu: Einsatz wird fortgesetzt

In einer Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hieß es am Montagabend: "Das Kriegskabinett hat einstimmig beschlossen, dass Israel die Operation in Rafah fortsetzt." Damit solle militärischer Druck auf die Hamas ausgeübt werden, um "die Freilassung unserer Geiseln und die anderen Ziele des Krieges voranzutreiben".

Israel genügt Feuerpausen-Vorschlag nicht

Die Hamas hatte am Montagabend ihre Zustimmung zu einem Verhandlungsvorschlag über eine Waffenruhe erklärt. Netanjahu sagte jedoch kurz darauf, der Entwurf sei "weit von Israels notwendigen Forderungen entfernt". Trotzdem werde man eine Arbeitsdelegation zu weiteren Gesprächen entsenden.

Die Ankündigung der Hamas erfolgte einige Stunden, nachdem Israel am Montag die Evakuierung von Teilen Rafahs angeordnet hatte. Die Stadt im Süden des Palästinenser-Gebiets gilt als letzte Zuflucht für etwa die Hälfte der 2,3 Millionen Bewohner des Gazastreifens seit dem Angriff der Hamas auf Israel im Oktober und der israelischen Gegenoffensive. Das Militär führte nach eigener Darstellung am Montag gezielte Angriffe auf Hamas-Ziele im Osten der Stadt aus.

Mit Informationen von dpa, Reuters, AFP