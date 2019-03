Israelisches Militär beschießt Hamas nach Raketenangriff

Nach dem Raketenangriff bei Tel Aviv mit sieben Verletzten hat Israel am Montag Vergeltungsangriffe im Gazastreifen geflogen. Die israelische Armee erklärte, die Angriffe auf "Hamas-Terror-Ziele" hätten begonnen. Israelische Hubschrauber hätten eine Einrichtung des militärischen Arms der radikalislamischen Palästinenserorganisation im Westen des Gazastreifens mindestens drei Mal angegriffen, berichteten Augenzeugen. Militante Palästinensergruppierungen drohten mit einer harten Gegenreaktion. Aus Sicherheitskreisen der Palästinenser und von Hamas-Medien verlautete, eine Hamas-Stellung nahe Gaza-Stadt sowie ein Trainingslager im Norden des Gazastreifens seien getroffen worden. Es galt als wahrscheinlich, dass die in dem Küstenstreifen am Mittelmeer herrschende Hamas vorgewarnt war und beide Einrichtungen evakuiert worden waren.

Sieben Israelis bei Raketenangriff verletzt

Zuvor hatte eine aus dem südlichen Gazastreifen bei Rafah abgefeuerte Rakete am Morgen ein Wohnhaus nördlich von Tel Aviv getroffen und erheblichen Schaden angerichtet - sieben Israelis wurden nach Krankenhausangaben verletzt, darunter drei Kinder - ein Baby, ein dreijähriges Kleinkind und eine Zwölfjährige. Das Haus in der Gemeinschaftssiedlung Mischmeret wurde bei dem Einschlag weitgehend zerstört. Der Familienvater erzählte dem israelischen Fernsehen, die Familie sei nach dem Heulen der Alarmsirenen in einen Luftschutzraum gerannt. Nicht alle hätten es jedoch bis zum Einschlag geschafft. "Wir stehen alle unter Schock."

Netanjahu: "Bösartiger Angriff auf Israel"

Israel machte die im Gazastreifen herrschende radikalislamische Hamas verantwortlich. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sprach von einem "bösartigen Angriff auf den Staat Israel" und sagte bei einem Besuch in Washington, sein Land reagiere mit "Stärke" darauf: "Wir werden tun, was nötig ist, unser Volk und unseren Staat zu verteidigen", sagte er bei einer Pressekonferenz an der Seite von US-Präsident Donald Trump. Nach dem neuen Raketenangriff aus dem Gazastreifen will Israel zwei Brigaden - Infanterie und Panzer - in die Nähe des Palästinensergebiets verlegen.

Internationale Reaktionen

Trump bekräftigte seine Unterstützung für den Verbündeten Israel. Washington erkenne das "Recht Israels an, sich zu verteidigen", sagte der US-Präsident. Die Bundesregierung verurteilte den Angriff aufs Schärfste. "Angesichts der aktuellen Eskalation ist es essenziell, dass nun von allen Zurückhaltung geübt wird und die Gewalt endet", sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts.

Israelische Politiker des rechten Lagers und der Opposition kritisierten hingegen, Netanjahu gehe nicht hart genug gegen die Hamas vor. Dabei hatte der israelische Ministerpräsident vor dem Treffen mit Trump gerade einen außenpolitischen Erfolg verzeichnen können: Der US-Präsident hatte am Donnerstag angekündigt, die Golanhöhen als israelisches Staatsgebiet anzuerkennen.

Proteste in Gaza gegen Hamas

Eine entscheidende Frage ist, was die Hamas zu dem Angriff motiviert haben könnte. Die radikalislamische Organisation stand zuletzt auch intern stark unter Druck. Es kam zu Straßenprotesten gegen die harten Lebensumstände im Gazastreifen. Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch kritisierte, die Hamas-Polizei sei brutal gegen die Demonstranten vorgegangen. Mehr als 1.000 Menschen seien in diesem Monat festgenommen worden. Die Proteste richteten sich unter anderem gegen Steuern, die Hamas erhebt, etwa auf Zigaretten und Lebensmittel. In dem Küstenstreifen leben rund zwei Millionen Menschen unter schwierigen Bedingungen. Es mangelt unter anderem an Trinkwasser und Strom.

Der frühere US-Botschafter in Israel, Dan Shapiro, schrieb bei Twitter, Hamas könnte eine neue Eskalation herbeiführen, um von den internen Protesten abzulenken. "Wie könnten sie ihre Öffentlichkeit besser ablenken, ihre Wut weg von der Hamas und in Richtung Israel lenken, als eine harte israelische Reaktion zu provozieren?"

Schwierige Lage im Gazastreifen

Bei Konfrontationen an der Gaza-Grenze, die seit einem Jahr andauern, sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza mehr als 260 Palästinenser von israelischen Soldaten getötet und Tausende verletzt worden. Am ersten Jahrestag der Proteste, dem 30. März, wird mit neuen Großkundgebungen gerechnet. Die Demonstranten fordern unter anderem ein Ende der 2006 verhängten Blockade des Gazastreifens, die Israel und Ägypten mit Sicherheitsinteressen rechtfertigen.