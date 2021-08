Israelische Kampfflieger greifen Raketenbasis der Hamas an

Israelische Kampfflugzeuge haben in der Nacht zu Samstag ein Militärgelände und eine Raketenabschussbasis im Gazastreifen angegriffen. Nach Angaben der Armee handelte es sich um eine Reaktion auf Feuerballons, die am Vortag wiederholt vom Gazastreifen aus in Richtung Israel aufgestiegen waren.

In angegriffenen Gebieten leben Zivilisten

Die Raketenbasis befand sich nach Armeeangaben in der Nähe von Gebieten, in denen Zivilisten leben. Über Tote und Verletzte gab es zunächst keine Angaben. Zuvor waren nach Angaben der israelischen Feuerwehr in der Region Eschkol nahe der Grenze zum Gazastreifen vier Feuer als Folge der Brandballons ausgebrochen.

Ausmaß der Eskalation geringer als im Mai

Zuletzt hatte die israelische Armee vor zwei Wochen als Reaktion auf Brandballons Ziele in dem palästinensischen Küstengebiet bombardiert. Die jüngsten gegenseitigen Angriffe erreichten aber bei weitem nicht das Ausmaß der elftägigen militärischen Eskalation im Mai. Diese Kämpfe zwischen radikalen Palästinenserorganisationen und der israelischen Armee waren durch eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe beendet worden. Die EU, USA und Israel stufen die Hamas als Terrororganisation ein.

Die israelische Armee griff in den vergangen Tagen auch Ziele der Hisbollah-Miliz im Südlibanon an. Sie reagierte damit nach eigenen Angaben auf Raketenfeuer durch die pro-iranische Miliz auf israelisches Gebiet.