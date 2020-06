Israelische Angriffe in Syrien - Berichte von mehreren Toten

Israelische Kampfflugzeuge haben nach Berichten syrischer Staatsmedien am Donnerstag Stellungen in der Provinz Hama im Nordwesten Syriens angegriffen. Dabei seien auch Produktionsanlagen für Waffen in Misyaf beschossen worden, berichtete die Staatsagentur Sana. Nach Berichten syrischer Militärs feuerte die israelischen Kampfjets ihre Raketen aus den Luftraum über dem Libanon ab. Auch die Beobachtungsstelle für Menschenrechte sprach von israelischen Angriffen, bei denen mindestens neun Menschen getötet worden sein sollen. Nach Angaben der Beobachtungsstelle könnte die Opferzahl noch steigen, da der Gesundheitszustand vieler Verwundeter kritisch sei.