BR24Live 15 Uhr: Israel - Zwischen Drittimpfung und Waffenruhe

Alle Israelis ab 60 Jahren können sich nun ein drittes Mal impfen lassen, vorausgesetzt die zweite Impfung liegt mindestens fünf Monate zurück.

Wie groß die Nachfrage nach dem dritten Pieks wird, ist aber offen. Bereits im Vorfeld hatte es kritische Expertenstimmen gegeben. Die möglichen Risiken einer Drittimpfung seien noch nicht ausreichend erforscht. Israel ist weltweit das erste Land, das bereits auf Impfauffrischung setzt.

Corona-Infektionen in Israel steigen an

Die Zahl der Neuinfektionen in Israel hat sich zuletzt wieder erhöht. Erstmals seit April ist auch die Zahl der Corona-Schwerkranken in Israel wieder über die 200er-Marke gestiegen. Von insgesamt 362 Patienten, die im Krankenhaus behandelt werden, seien 212 schwer erkrankt, teilte das Gesundheitsministerium in Tel Aviv mit. 37 müssen künstlich beatmet werden.

Mit neuen Beschränkungen will Israel die wieder zunehmende Ausbreitung des Coronavirus im Land in den Griff bekommen. Unter anderem müssten ab Sonntag Masken bei Veranstaltungen im Freien mit mehr als hundert Teilnehmern getragen werden, teilten die Behörden am Dienstagabend mit. In Innenräumen müsse auch beim Zusammentreffen von weniger als hundert Menschen jeder Teilnehmer mit dem "grünen Pass" eine vollständige Impfung oder eine Genesung nachweisen.

Die Folgen des Gaza-Kriegs

Während die Impfaktionen in Israel anlaufen, leiden die Menschen im Gaza-Streifen unter den Folgen des jüngsten Krieges im Frühjahr. Die Wasserversorgung ist stark beeinträchtigt und für den Wiederaufbau zerstörter Häuser fehlen Geld und Baumaterial. Viele Menschen sind nach den Angriffen traumatisiert. Psychiatrische Zentren für Kinder und Jugendliche berichten von zahlreichen neuen Patienten. Die Hamas feiert den jüngsten Krieg unterdessen als Erfolg und viele Einwohner des Küstenstreifens teilen diese Sicht. Die Waffenruhe zwischen Israel und den bewaffneten palästinensischen Gruppen hält, aber Hoffnung auf eine dauerhafte Besserung ihrer Lage haben die Menschen im Gaza-Streifen nicht.

Erst Ende Juli hatte es wieder einen Zwischenfall gegeben. Nach Angriffen militanter Palästinenser mit Brandballons hatte Israels Armee eine Militärbasis der im Gaza-Streifen herrschenden Hamas beschossen.