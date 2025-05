Israel will Gazastreifen offenbar dauerhaft besetzen

Die israelische Regierung plant offenbar die Einnahme und dauerhafte Besetzung des Gazastreifens. Ein vom israelischen Sicherheitskabinett verabschiedeter Plan sehe die "Eroberung" des Palästinensergebiets und das "Festhalten" an den eroberten Territorien vor, verlautete am Montag aus israelischen Regierungskreisen.

Die Streitkräfte werden sich zunächst auf ein Gebiet des zerstörten Küstenstreifens konzentrieren, bevor sie weiter vorrücken, wie der öffentlich-rechtliche Sender Kan unter Berufung auf mit den Details vertraute Regierungsvertreter berichtete.

Die Bevölkerung des Gazastreifens solle nach Süden umgesiedelt werden, hieß es am Montag aus Politikkreisen weiter. Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu befürworte weiterhin den von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Plan zu einer zwangsweisen "Umsiedlung" der Palästinenser. Ein solcher Plan einer Vertreibung ist allerdings mit internationalem Recht nicht vereinbar.

Offensive im Gazastreifen soll ausgeweitet werden

Zur Erreichung der militärischen Ziele im Gazastreifen soll demzufolge die nach zweimonatiger Waffenruhe am 18. März wieder aufgenommene Offensive im Gazastreifen gegen die islamistische Hamas ausgeweitet und verschärft werden. Ziel sei es, den Druck auf die Hamas weiter zu erhöhen, um die Freilassung von Geiseln zu erzwingen.

Laut israelischen Medienberichten hatte Ministerpräsident Netanjahu bereits zuvor grünes Licht für eine verstärkte Offensive gegeben. Israels Generalstabschef Ejal Zamir bestätigte die massive Mobilisierung von Reservisten. Man versende "Zehntausende Einberufungsbefehle", um "unsere Operation im Gazastreifen zu verstärken und auszuweiten", sagte der Militärchef.

Angehörige von Geiseln der Hamas reagierten ablehnend. Das sogenannte Geiselforum, das betroffene Angehörige unterstützt, teilte am Montag mit, durch das Vorhaben sei jede Geisel im Gazastreifen in Gefahr. Die israelische Regierung sollte sich um ein Abkommen bemühen und die Geiseln zur Priorität machen, forderte die Gruppe. Bei einem Treffen am Montag rief Einav Sangauker, der Vater einer Geisel, Soldaten auf, "sich aus moralischen und ethischen Gründen nicht zum Reservistendienst zu melden".

Verteilung von Hilfsgütern soll wieder "möglich" werden

Seit der Wiederaufnahme der Kämpfe im Gazastreifen lässt Israels Armee keine humanitären Hilfslieferungen mehr in das abgeriegelte Gebiet zu, in dem etwa zwei Millionen Menschen leben. Hilfsorganisationen befürchten, dass eine Ausweitung der Angriffe die ohnehin prekäre humanitäre Lage im Gazastreifen weiter verschärft, sie sprechen bereits jetzt von katastrophalen Zuständen und warnen vor einer Hungerkatastrophe.

Offenbar um diesen Bedenken zu begegnen, beschloss das Sicherheitskabinett den aktuellen Angaben zufolge eine "mögliche" Verteilung humanitärer Hilfen im Gazastreifen. Diese solle "falls notwendig" erfolgen - und zwar über internationale Organisationen und private Sicherheitsfirmen, um zu verhindern, dass die Hamas Hilfsgüter für sich abzweigt. Die israelische Armee werde diese Verteilung der Güter schützen.

Die Hamas kritisierte den Beschluss zur Verteilung der Hilfsgüter als "politische Erpressung". In einer Erklärung warf die militante Palästinenserorganisation der israelischen Regierung vor, für eine "humanitäre Katastrophe" im Gazastreifen verantwortlich zu sein.

UN und Deutschland weisen israelische Pläne zurück

Bereits vor der Verabschiedung durch das Sicherheitskabinett machten die Vereinten Nationen deutlich, dass sie den Plan Israels für eine Hilfsgüterlieferung aufgrund humanitärer Bedenken nicht unterstützen. Das Vorhaben verstoße "gegen grundlegende humanitäre Prinzipien" und scheine "darauf ausgelegt zu sein, die Kontrolle über lebenswichtige Güter als Druckmittel zu verstärken - als Teil einer militärischen Strategie", teilte das humanitäre UN-Team im Gazastreifen mit.

Ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin reagierte besorgt auf die Berichte über den neuen israelischen Plan. Der Gazastreifen "gehört den Palästinensern und Palästinenserinnen", sagte der Sprecher. Deutschland lehne eine dauerhafte Besatzung des Gebiets ab. Der Abzug der israelischen Armee sei zudem Teil früherer Abkommen zur Freilassung von Geiseln gewesen und "ebenfalls wichtig für den "Wiederaufbau". Einen belastbaren Frieden könne es nur durch Verhandlungen geben.

International werden das Westjordanland, Ostjerusalem und – mit Einschränkung – der Gazastreifen auch bislang schon als "besetzt" angesehen. Der Gazastreifen, bis 1967 von Ägypten verwaltet, wurde 1967 von Israel erobert, 2005 wieder komplett geräumt und an die Palästinenser zurückgegeben. Israel kontrolliert aber die Zugänge zu ihm.

Mit Informationen von AFP und DPA