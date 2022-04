Israel und USA stimmen offenbar Verkauf von Arrow 3 an Berlin zu

Israel und die USA haben laut einem Zeitungsbericht einem Verkauf des Raketenabwehrsystems Arrow 3 an Deutschland grundsätzlich zugestimmt. Die israelische Zeitung "Jerusalem Post" berichtete dies unter Berufung auf den Inspekteur der deutschen Luftwaffe, Ingo Gerhartz.

Details müssen noch geklärt werden

Gerhartz sagte dem Blatt, Arrow 3 sei das relevanteste System für die Bedrohungen, mit denen Deutschland konfrontiert sei. Mit Blick auf Langstreckenraketen habe Deutschland gegenwärtig keine angemessene Verteidigung, "und deshalb prüfen wir Arrow 3 genau und wir sind wirklich an dem System interessiert". Israel und USA hätten dem Verkauf zugestimmt, sagte er, man müsse aber "immer noch über Details sprechen".

Scholz will Schutzschild nach israelischem Vorbild

Die Forderung nach einem Raketenschutzschild für Deutschland war laut geworden, nachdem Russlands Angriff auf die Ukraine auch die Bedrohungslage in Europa verändert hatte. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) sagte in der ARD-Sendung "Anne Will", die Bundesregierung erwäge die Errichtung eines Raketenschutzschilds für ganz Deutschland nach israelischem Vorbild.

Zustimmung der USA erforderlich

Die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses im Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), hatte sich vergangene Woche bereits zuversichtlich gezeigt, dass Israel sein Raketenschutzsystem auch an Deutschland liefern würde. "Die Gespräche waren konstruktiv", sagte sie dem Sender "Welt" nach einem Besuch in Israel. Nötig sei allerdings auch eine Zustimmung der USA, "die dieses Projekt mitfinanzieren", sagte Strack-Zimmermann.

Deutscher Beitrag in der Nato

Ein deutscher Schutzschirm müsse immer im Nato-Kontext gedacht werden, betonte Strack-Zimmermann. Einen nationalen Alleingang bei der Beschaffung des Systems könne es nicht geben. Der verteidigungspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Florian Hahn (CSU), betonte in der "Augsburger Allgemeinen" ebenfalls, das Raketenabwehrsystem könne "auch andere europäische Länder vor der Bedrohung durch weitreichende Raketen und Flugkörper" schützen.

Israelisch-amerikanisches Projekt

Das Arrow-System wird von dem Unternehmen Israeli Aerospace Industries in Zusammenarbeit mit dem US-Konzern Boeing hergestellt und ist in der Lage, anfliegende ballistische Langstreckenraketen zu zerstören. Dabei wirkt es sehr hoch über der Erde, bis in die Stratosphäre hinein.