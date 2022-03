Politik des riskanten Spagats: Israel und der Ukraine-Krieg

Ob Tel Aviv, Jerusalem oder Haifa – in vielen Städten demonstrieren tausende Israelis gegen den russischen Überfall auf die Ukraine. "Putin, go out of Ukraine" so ist auf einem Pappschild vor der russischen Botschaft in Tel Aviv zu lesen.

Die Mehrheit der israelischen Bevölkerung unterstützt den ukrainischer Präsidenten Wolodymyr Selenskyj und sein Land beim Kampf gegen die russischen Invasoren. Selenskyi, Sohn einer jüdischen russischsprachigen Familie, hatte sich in einem Appell an die Juden weltweit gewandt. Sie dürften nicht schweigen, denn der Nationalsozialismus habe nur entstehen können, weil viele geschwiegen hätten. "Erhebt eure Stimme gegen die Tötung von Zivilisten, die Tötung von Ukrainern!", sagte Selenskyj.

Ein riskanter Spagat

Doch hielten sich der israelische Premierminister Naftali Bennett und seine Regierung in den ersten Kriegstagen gegenüber Russlands Invasion überraschend bedeckt. Sie vermieden es, Partei zu ergreifen, um weder Kiew noch Moskau zu verärgern. Zwar schloss sich Israel der Verurteilung des russischen Einmarsches in die Ukraine am 2. März per UN-Resolution an – doch gedrängt vom engsten Bündnispartner des Landes: den USA.

Zum Ärger der USA beteiligt sich Israel aber nicht an den internationalen Sanktionen gegen Russland und will auch keine militärische Hilfe für die Ukraine leisten. So lehnte Israel eine Lieferung des israelischen mobilen Raketenabwehrsystems Iron Dome an die Ukraine vergangene Woche ab. Man konzentriert sich auf humanitäre Hilfe, wie ein großes Feldhospital nebst Ärzten und Medikamenten, und auf Sachhilfen.

Die Innenpolitik leitet die Außenpolitik

Wo liegen die Gründe für diesen politischen Spagat der israelischen Regierung zwischen Ukraine und Russland? Sima Shine, Analystin am Institut für Nationale Sicherheitsstudien in Tel Aviv, sieht eine Ursache in der Bevölkerungsstruktur Israels. Mehr als eine Million der knapp 9,4 Millionen Israelis stamme aus der ehemaligen Sowjetunion, zumeist aus Russland und der Ukraine.

Seit dem Fall der Sowjetunion haben viele "russische Juden" von ihrem "Rückkehrrecht" Gebrauch gemacht – nach Russlands Annexion der Krim setzte erneut ein Zustrom ukrainischer Juden ein. Zahlreiche Israelis haben also Verwandte in Russland, wie der Ukraine. Innenpolitisch ein "heißes Eisen".

Noch immer leben geschätzt hunderttausende Juden in der Ukraine und auch in Russland. Als Folge des Krieges könnte also eine Einwanderungswelle aus der Ukraine erfolgen – durchaus gewollt von vielen Israelis.

Israel als Vermittler im Ukraine-Krieg

So sind es vor allem innenpolitische Interessen, die Israels Ministerpräsidenten Bennett dazu bewegt haben, sich aktuell als Vermittler zwischen Russland und der Ukraine zu präsentieren – zumal der ukrainische Präsident ihn darum gebeten haben soll. Nach Gesprächen mit Waldimir Putin wie mit dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj am Wochenende informierte der israelische Premier auch Bundeskanzler Olaf Scholz und weitere EU-Regierungschefs über die Ergebnisse.

Israels Abhängigkeiten und Interessen

Es gibt aber noch ganz andere handfeste Interessen und Abhängigkeiten, die Israels Regierung zum politischen Spagat zwischen Moskau und Kiew zwingen und einen Bruch mit Wladimir Putin verhindern:

In Syrien benötigt Israel weiterhin die stillschweigende Kooperation mit Russland. "Ein Blick auf die Landkarte zeigt, dass Israel von Raketen aus Syrien und dem Libanon getroffen werden kann", erklärt Sima Shine. Israel müsse deshalb auch weiterhin Waffenlieferungen aus dem Iran nach Syrien und über Syrien an die schiitischen Hisbollah-Milizen im Libanon stoppen, so die Sicherheitsexpertin. Hunderte Luftangriffe gegen Stellungen der Hisbollah-Miliz auf syrischem Boden hat Israel seit Beginn des Syrienkriegs bereits geflogen – zuletzt diese Woche. Ohne russische Duldung wäre das nicht möglich.

Auch die mögliche Neuauflage des Atomabkommens mit dem Iran zeigt Israels Interesse, den Bruch mit Russland zu verhindern. Putin bremst zur Zeit den Abschluss des Abkommens, was der Regierung Bennett wegen des grundsätzlichen Misstrauens gegenüber dem Iran gelegen kommt.

Und schließlich sind Russland wie die Ukraine wichtige Handelspartner des jüdischen Staates. So importiert Israel weit mehr Waren aus Russland, als es dorthin exportiert – insbesondere Treibstoffe, Mineralien, Edelsteine und Diamanten. 50 Prozent der Weizenimporte stammen aus Russland, weitere 30 Prozent aus der Ukraine. Der russische Staat ist auch Hauptlieferant für Kohle, insbesondere zur Stromerzeugung.

Bennetts "Realpolitik" ärgert die USA

Dass ausgerechnet das Land, das sich als Teil des Westens versteht und das in kritischen Situationen stets uneingeschränkte Solidarität der Demokratien einfordert, nun in Sachen Sanktionen und militärische Unterstützung für die Ukraine ausschert, stößt in Washington auf Kritik. Der ehemalige US-Verteidigungsminister Willam Cohen zeigt sich in einem Interview bei CNN enttäuscht. Die Regierung Bennett müsse sich entscheiden: "Stehst du auf der Seite der Russen oder stehst du auf der Seite der Vereinigten Staaten und des Westens?"

Es gebe für Israel großen politischen Druck, auf der "richtigen Seite der Geschichte" mit der demokratischen Welt zu stehen, so Sicherheitsexpertin Shine. Doch versuche Ministerpräsident Bennett, "seine Position zu bewahren, in der er mit beiden Seiten sprechen kann".

Wie erfolgreich die Vermittlungsversuche Israels sein werden, hängt letztlich aber davon ab, inwieweit Putin überhaupt zu Kompromissen bereit ist.