Israel: Start der Impfkampagne für Kinder

Das Mädchen wirkt ängstlich beim Pieks in den Oberarm. Die Mutter sitzt daneben und versucht, die Tochter zu beruhigen. Israels größte Krankenkasse, Clalit, impfte schon am Tag vor dem offiziellen Beginn die ersten Kinder von Versicherten.

Die vier gesetzlichen Kassen des Landes, die über eigenes medizinisches Personal verfügen, organisieren auch diese Impfkampagne und bemühten sich im Vorfeld in vielen Interviews den Eltern Sorgen zu nehmen.

Kinderarzt: "Man darf zweifeln und Angst haben"

Doron Droschnitzki, Experte für Kindermedizin bei der Leumit-Krankenkasse, sagte dem Sender Kanal 12: "Man darf Angst haben. Man darf zweifeln. Man muss den Haus- oder Kinderärzten alle Fragen stellen und sie werden die nötigen Antworten geben. Die Gefahr einer fünften Welle ist real und deshalb müssen wir vorbereitet sein."

Rund 1,2 Millionen Kinder im Alter von 5 bis 11 Jahren gibt es in Israel. Im September, auf dem Höhepunkt der vierten Corona-Welle in Israel, als auch das neue Schuljahr begann, wurden fast 60.000 von ihnen positiv auf das Virus getestet. Diese Zahlen führen die Experten an, wenn sie nun versuchen, skeptische Eltern zu überzeugen, von denen es viele im Land gibt.

Ministerpräsident will Sohn impfen lassen

In Umfragen in den vergangenen Wochen gaben nur 40 bis 50 Prozent der befragten Eltern an, ihre Kinder impfen lassen zu wollen. Einer, der nicht zögert, ist der Vater und Ministerpräsident Naftali Bennett. Er kündigte schon vor einigen Tagen an, seinen neun Jahre alten Sohn David, impfen zu lassen.

Bennett sagte: "Es ist natürlich die Entscheidung der Eltern, aber ich fordere sie auf: Denken Sie an die Gesundheit ihrer Kinder und lassen sie sie impfen. Mein jüngster Sohn David wird sicher so schnell wie möglich geimpft."

Mehrheit für Kinder-Impfungen

Dass Appelle wie dieser zögernde Eltern überzeugen, darf bezweifelt werden. Ein Berater-Gremium der Regierung aus mehr als 70 Experten sprach sich vor einigen Wochen mit breiter Mehrheit für die Kinder-Impfungen aus. Die Vorteile der Impfungen überwögen mögliche Risiken erklärten die Experten. Das dürfte viele Eltern nicht überzeugen.

Dabei sei es wichtig, die Kinder so schnell wie möglich zu impfen, erklärte Tami Elkalai von der Maccabi-Krankenkasse im Kanal 12-Interview: "Je länger wir jetzt warten, desto schwerer wird es, eine weitere Welle zu beherrschen. Deswegen muss der Zeitpunkt früh gesetzt werden. Das haben wir auch bei den Auffrischungsimpfungen der Erwachsenen gesehen."

Schon seit Sommer boostert Israel

Israel begann bereits im Sommer mit den Booster-Impfungen und sie sind, aus Sicht der Regierung, maßgeblich dafür verantwortlich, dass die vierte Corona-Welle gebrochen werden konnte. Die Impfquote insgesamt liegt aber weiterhin unter 70 Prozent. Das liegt auch an der jungen Durchschnittsbevölkerung in Israel.

Auch deshalb kommt den Impfungen der Kinder eine besondere Bedeutung zu. Wenn sehr viele in der Altersgruppe 5 bis 11 nun geimpft werden, könnte das Land dem Ziel der Herdenimmunität näher kommen. Angesichts der großen Skepsis vieler Eltern sieht es danach aber momentan eher nicht aus.