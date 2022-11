Israel: Richtungswahl mit ungewissem Ausgang

Rund eineinhalb Jahre war Benjamin Netanjahu, Spitzname Bibi, nun in der Opposition und vielleicht wird er diese ungeliebte Rolle bald los. Der 73-Jährige darf als Spitzenkandidat seiner nationalkonservativen Likud-Partei auf eine Rückkehr an die Macht hoffen – unterstützt von zwei streng-religiösen jüdischen Parteien und dem ultrarechten Wahlbündnis "Religiöser Zionismus" um den Rechtsextremisten Itamar Ben Gvir. Seine Liste könnte viert- oder sogar drittstärkste Kraft werden. Ben Gvir gab sich bei der Stimmabgabe siegesgewiss.

"Wer uns wählt, bekommt Netanyahu als Premierminister und dazu eine ausschließlich rechte Regierung. Unser Ziel ist, eine Koalition, die nur teilweise aus rechten Kräften besteht, zu verhindern." Itamar Ben Gvir, Spitzenkandidat Otzma Jehudid

Viele haben Angst vor dem Rechtsruck

Ben Gvir fällt immer wieder durch anti-arabische, teils rassistische Hetze auf. Er ist mehrfach vorbestraft, unter anderem wegen Unterstützung einer terroristischen Vereinigung. In einem Kabinett Netanyahu beansprucht Ben Gvir den Posten des Ministers für Innere Sicherheit. Einer Wählerin in Jerusalem macht das Angst: "Ich mache mir Sorgen wegen des Wahlausgangs. Es könnte eine rechte Regierung mit Bibi und Ben Gvir geben und das wäre richtig schlecht für das Land. Davor habe ich wirklich Angst", sagt sie.

Der Premier will Netanjahus Comeback stoppen

Israels aktueller Premier Yair Lapid wählte am Morgen in Tel Aviv. Der 58-Jährige ist erst seit Juli im Amt und möchte, gestützt auf ein Anti-Netanjahu-Bündnis aus Kräften aus nahezu allen politischen Lagern gerne weiter regieren und ein politisches Comeback Netanjahus unbedingt verhindern. Lapids Zukunftspartei wird voraussichtlich zweitstärkste Kraft hinter Netanjahus Likud. Lapid erklärte nach der Stimmabgabe.

"Diese Wahlen sind der Übergang von der Vergangenheit in die Zukunft. Geht heute wählen, für die Zukunft unserer Kinder und für die Zukunft unseres Staates. Wählt gut. Viel Erfolg uns Allen." Yair Lapid, israelischer Premierminister

"Bibi" polarisiert die Wählerschaft

Netanyahu oder Lapid? Rechts oder links? Das ist auch vor dieser Wahl, der fünften in nur dreieinhalb Jahren, die Ausgangslage. Man ist entweder für Netanjahu – so wie dieser Mann in Jerusalem: "Meine Familie und ich wählen schon immer Likud. Wir freuen uns über diese Wahlen und die große Chance für Netanyahu. Unsere Stimmen bekommt nur Bibi Netanjahu."

Oder man hält den Ex-Regierungschef, der wegen Korruption vor Gericht steht, für unwählbar, so wie diese Frau: "Ich will weder seinen Namen hören noch überhaupt an ihn denken. Ich will eine Erneuerung. Jemand anderen. Nicht immer nur Bibi, Bibi, Bibi."

Resultat der Richtungswahl könnte ein Patt sein

Auch diese Wahl könnte ein politisches Patt ergeben. In den Umfragen kommen weder Netanyahu und seine Verbündeten noch Lapid und dessen politische Partner auf eine klare Mehrheit in Israels Parlament, der Knesset.

Mehrere kleine Parteien könnten an der 3,25-Prozent-Hürde scheitern und den Parlamentseinzug verpassen. Betroffen sind hier vor allem Parteien des linken Lagers und der arabischen Minderheit. Kommen sie nicht ins Parlament, könnte davon das Netanjahu-Lager profitieren.