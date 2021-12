Israel plant große Siedlungsinitiative auf den Golanhöhen

Es war ein ungewöhnlicher Ort, an dem das israelische Kabinett gestern zusammentraf. Weit entfernt von Jerusalem trafen sich die Ministerinnen und Minister auf den Golanhöhen. Beim Gruppenfoto war im Hintergrund der See Genezareth zu sehen. 1967, im Sechstagekrieg, eroberte Israel das Gebiet von Syrien. Bislang leben hier vergleichsweise wenige Menschen. Israels Premierminister Naftali Bennett will das nun ändern.

"Unser Ziel ist es, die Besiedlung der Golanhöhen zu verdoppeln. Dafür stärken wir die Stadt Katzrin mit zwei neuen Vierteln. Wir schaffen auch zwei völlig neue Siedlungen, Assif und Matar." Premierminister Naftali Bennett

Schon im Oktober hatte Bennett Pläne angekündigt, die Zahl der Bevölkerung auf den Golanhöhen deutlich zu erhöhen. Aktuell leben 52.000 Menschen in dem Gebiet. In den nächsten Jahren sollen es mindestens doppelt so viele werden. Dafür gibt die Regierung eine Milliarde Schekel aus, 280 Millionen Euro.

Völkerrechtlich gehören die Golanhöhen nicht zu Israel

Völkerrechtlich gehören die Golanhöhen gar nicht zu Israel. So wie das Westjordanland gilt das Gebiet als von Israel besetzt. Israel sieht das anders. Die Golanhöhen wurden 1981 annektiert und werden damit völlig selbstverständlich als eigenes Territorium behandelt.

"Die Golanhöhen gehören zu Israel", sagte Premier Bennett. "Das ist völlig klar und steht gar nicht zur Debatte. Nach zehn Jahren des schrecklichen Bürgerkrieges in Syrien versteht jeder vernünftige Mensch: Ein friedlicher, blühender und ökologischer Golan ist besser als jede Alternative."

Bennett erwähnte auch den früheren US-Präsidenten Donald Trump. Der entschied, dass die USA die israelische Kontrolle der Golanhöhen anerkennen. Ein Durchbruch aus Sicht von Israel. Die neue US-Regierung unter Joe Biden hat die Anerkennung der israelischen Souveränität aber nicht zurückgenommen. Alle anderen Länder, auch Deutschland, haben Israels Annexion bis heute nicht anerkannt. Völkerrechtlich sind die Golanhöhen für die Welt damit von Israel besetztes, syrisches Gebiet.

Kritik am Siedlungsprojekt kommt sogar aus der Regierung

Doch im Gegensatz zum israelischen Siedlungsbau im besetzten Westjordanland, halten sich internationale Proteste in Grenzen, wenn es um die Golanhöhen geht. In Israels Politik gibt es kaum Kontroversen beim Thema. Eine Ausnahme ist die linke Partei Meretz, die an der Regierung beteiligt ist. Mitglieder der Partei hatten Golan-Pläne der Regierung scharf kritisiert. Tamar Sandberg, Umweltministerin und Meretz-Mitglied sagte gegenüber dem Portal Ynet das hier:

"Wir unterstützen den Frieden und werden ihn immer unterstützen. Aber wir sind hier, um Regierungsentscheidungen mit zu tragen. Ich werde nicht sagen, dass wir kein Dilemma hatten, ich werde nicht sagen, dass es keine Debatte innerhalb von Meretz gab. Wir unterstützen den Frieden gemäß der Arabischen Initiative, leider ist dies derzeit nicht relevant."

Drusen fordern: Lösung für Golan gemäß internationalem Recht

Kritik kommt von Vertretern der arabischsprachigen Drusen, die auf den Golanhöhen leben. Viele von ihnen sehen sich bis heute als Syrer, manche haben Portraitfotos der Machthaber der Assad-Familie im Wohnzimmer hängen. Wael Tarabieh arbeitet für die Organisation Al-Marsad.

"Einfach Fakten zu schaffen, wird nicht ausreichen, um über die Zukunft der besetzten syrischen Golanhöhen zu entscheiden. Jede Entscheidung oder Lösung, die legal sein soll, muss auf internationalem Recht basieren."

Israel argumentiert, ohne die Golanhöhen steige die Gefahr durch Angriffe von Syrien und indirekt durch Iran. Inoffizielle Gespräche oder Verhandlungen über die Golanhöhen zwischen Israel und Syrien gibt es seit Jahren nicht.