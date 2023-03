Israel: Netanjahu verschiebt umstrittene Justizreform

Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu verschiebt nach wochenlangen Massenprotesten die Debatte über die umstrittenen Justizreform auf den kommenden Monat. "Ich habe entschieden, die zweite und dritte Lesung in dieser Sitzungsperiode auszusetzen", sagte Netanjahu am Montag in einer TV-Ansprache in Jerusalem. Das Gesetzesvorhaben wird damit frühestens Ende April im Parlament zur Abstimmung vorgelegt.

"Wenn es eine Chance gibt, einen Bürgerkrieg durch Dialog zu vermeiden, nehme ich, als Ministerpräsident, eine Auszeit für Dialog", erklärte Netanjahu weiter. Er sei zu einer Justizreform entschlossen, rufe nun aber zu "einem Versuch, breiten Konsens zu erreichen". Die Knesset legt ab kommender Woche eine Sitzungspause zum Pessach-Fest ein.

Berichte: Minister kündigten bei Stopp für Reform Rücktritt an

Angesichts des enormen Drucks der Straße und der Forderungen, die aus dem In- und Ausland auf ihn einprasselten, hatte es im Lauf des Montags bereits Anzeichen gegeben, dass Netanjahu einlenken und die Reform stoppen könnte. Die ultranationalistischen Verfechter des Vorhabens wie Ben-Gvir verlangten ihrerseits, dass der Regierungschef nicht nachgeben dürfe und stellten eigene Forderungen.

Berichten zufolge kündigten zudem mehrere Minister an, zurücktreten zu wollen, sollte Netanjahu die Justizreform einfrieren oder vom geplanten Kurs abweichen. Zuletzt hatte Netanjahu seinen Verteidigungsminister Joav Gallant entlassen, nachdem dieser eine Unterbrechung des Gesetzgebungsverfahrens gefordert hatte.

Enormer Druck aus dem In- und Ausland

Staatspräsident Izchak Herzog rief Netanjahu am Montag indessen zu einem umgehenden Stopp des Vorhabens auf. "Die ganze Nation ist in tiefer Sorge. Unsere Sicherheit, unsere Wirtschaft, unsere Gesellschaft - alles ist bedroht", sagte er. "Wachen Sie jetzt auf!"

Auch der frühere Ministerpräsident Naftali Bennett warnte, das Land drohe in einen Kontrollverlust hinabzugleiten. "Wir sind seit 50 Jahren nicht in einer solch gefährlichen Situation gewesen", sagte er. Und Oppositionsführer Jair Lapid betonte: "Wir waren nie näher dran, zu zerfallen. Unsere nationale Sicherheit ist in Gefahr, unsere Wirtschaft bröckelt, unsere Beziehungen zum Ausland sind an ihrem bisherigen Tiefpunkt und wir wissen nicht, was wir unseren Kindern über ihre Zukunft in diesem Land sagen sollen."

Geplante Justizreform sorgte für heftige Proteste

Die Pläne der ultrarechten Regierungskoalition zum Umbau der Justiz in Israel hatten seit fast drei Monaten für Massenproteste gesorgt. Sie zielten darauf ab, die Befugnisse der Justiz und des Obersten Gerichts einzuschränken und die Stellung des Parlaments und des Ministerpräsidenten zu stärken.

Am Montag waren erneut Zehntausende Menschen auf die Straßen geströmt, um gegen die umstrittenen Pläne der Regierung zu protestieren. Im Zuge eines Generalstreiks kam es zu erheblichen Beeinträchtigungen im Flugverkehr. Die Arbeitergewerkschaft am internationalen Flughafen Ben Gurion kündigte einen Startstopp am Flughafen an. Zehntausende Reisende waren von der Entscheidung betroffen.

Netanjahu, gegen den ein Prozess wegen Korruption anhängig ist, stellte die Reform als notwendig dar, um das Gleichgewicht in der Gewaltenteilung wiederherzustellen. Kritiker befürchteten hingegen eine Aufhebung der Gewaltenteilung und eine Aushöhlung der Demokratie in Israel.

Mit Informationen von dpa, AFP und Reuters