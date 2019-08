Drei Kämpfer getötet

Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden bei dem Angriff drei Kämpfer getötet. Zwei Opfer seien Anhänger der Iran-treuen Schiitenmiliz Hisbollah gewesen. Der dritte Tote soll einer iranischen Miliz angehört haben. Weder aus dem Iran noch aus Syrien gab es dazu zunächst offizielle Angaben. Die Beobachtungsstelle stützt sich auf Informanten in Syrien.

Israel hatte in der Vergangenheit mehrfach betont, dass der Iran nicht dauerhaft Militär in Syrien stationieren dürfe. Zudem räumte Israel ein, in den vergangenen Jahren Hunderte Luftangriffe in Syrien ausgeführt zu haben. Ziele dieser seien israelischen Angaben zufolge meist Waffenlieferungen des Iran an die radikalislamische Hisbollah gewesen. Der jüngste Zwischenfall war offenbar eine der heftigsten israelischen Attacken auf iranische Ziele in Syrien seit Jahren.

Iran dementiert Angriffe

Die syrische Armee berichtete hingegen, ihre Luftabwehr habe die Mehrzahl "israelischer Geschosse" nahe Damaskus abgewehrt, die von den Golanhöhen aus abgefeuert worden seien. Die meisten israelischen Raketen seien abgeschossen worden, bevor sie ihre Ziele erreicht hätten, zitierten die syrischen Staatsmedien aus Armeekreisen.

Ein Sprecher der iranischen Revolutionsgarden sagte der Nachrichtenagentur ILNA, dass Israel keine iranischen Ziele getroffen habe. Die Berichte seien eine Lüge.

Hisbollah: Israelische Drohnen im Libanon niedergegangen

Derweil soll nach Angaben der Hisbollah in einem südlichen Vorort der libanesischen Hauptstadt Beirut eine israelische Drohne abgestürzt sein. Eine zweite Drohne sei wenig später in der Luft explodiert. Diese habe bei ihrem Absturz in der Nähe des Medienzentrums der schiitischen Miliz Schäden verursacht. Anwohner berichteten, sie hätten eine Explosion gehört.

Eine unabhängige Bestätigung der Vorkommnisse gibt es nicht. Die Hisbollah riegelte das Gebiet ab. Journalisten durften der Nachrichtenagentur AP zufolge zunächst weder filmen noch fotografieren. Ob das Geschehen in Syrien und in Libanon in Verbindung standen ist unklar. Das israelische Militär teilte mit, es kommentiere keine "ausländischen Reporte".