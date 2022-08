Israel greift "Islamischen Dschihad" im Gaza-Streifen an

Am frühen Abend griff die israelische Armee Ziele im Gaza-Streifen an, die sie der extremistischen Palästinenser-Gruppe Islamischer Dschihad zuordnet. Die Streitkräfte setzten Kampfflugzeuge und Artillerie ein. Mehrere Kämpfer des islamischen Dschihad seien getötet worden, teilte die Armee mit.

Nach palästinensischen Angaben starben bei der ersten Angriffswelle am Nachmittag insgesamt acht Menschen, darunter ein fünf Jahre altes Mädchen. Unter Anderem wurde ein Hochhaus in Gaza-Stadt beschossen. Der Islamische Dschihad bestätigte den Tod eines seiner Kommandeure und kündigte Vergeltung an – auch die israelische Metropole Tel Aviv müsse mit Angriffen rechnen, erklärte ein Sprecher der Gruppe.

Verstärkte Luftabwehr in Israel

Die israelische Armee rechnet mit Raketenbeschuss aus dem Gaza-Streifen, rief die Bevölkerung im Grenzgebiet dazu auf, sich in der Nähe von Schutzräumen aufzuhalten und verstärkte die Luftabwehr auch im Zentrum des Landes. Vor einigen Tagen hatten israelische Sicherheitskräfte im Westjordanland ein hochrangiges Mitglied des Islamischen Dschihad festgenommen und die Gruppe hatte danach Vergeltung angekündigt.

Israel verhängte zunächst umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen im Gaza-Grenzgebiet und leitete nun eine Militäroperation ein. Der israelische Regierungschef Lapid erklärte, man lasse sich von Terrororganisation nicht die Agenda vorgeben. Ob die aktuelle Eskalation in einen weiteren Gaza-Krieg mündet, ist nicht abzusehen.

Israel tötete 2019 gezielt feindlichen Kommandeur

Im Herbst 2019 hatte Israel einen Kommandeur des islamischen Dschihad gezielt getötet. Die Gruppe reagierte mit knapp zwei Tagen Raketenbeschuss, an dem sich aber die Hamas, die den Gaza-Streifen kontrolliert, damals nicht beteiligte.