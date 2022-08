Israel: Acht Verletzte bei Anschlag in Jerusalem

Bei Schüssen nahe der Klagemauer in Jerusalem sind in der Nacht zu Sonntag mindestens acht Menschen verletzt worden, drei von ihnen schwer. Nach mehrstündigem Polizeieinsatz stellte sich der Angreifer auf einer Polizeistation, wie örtliche Medien berichteten.

Mutter mit Baby unter Schwerverletzten

Es soll sich demnach um einen 27-jährigen Palästinenser aus Ostjerusalem handeln. Zu den Schwerverletzten gehört eine Schwangere, die einen Notkaiserschnitt hatte, sowie ihr Neugeborenes.

Polizei sucht mit Hubschraubern Stadtviertel ab

Der Verdächtige hatte laut Berichten an zwei Stellen entlang der südlichen Altstadtmauer zwischen dem Zionstor und der Klagemauer das Feuer eröffnet, darunter auf einen Bus. Danach sei ihm zunächst die Flucht gelungen.

Die Polizei riegelte die Altstadt zwischenzeitlich ab und setzte bei der Suche nach dem Täter Hubschrauber über mehreren arabischen Stadtvierteln ein. Die Polizei geht laut der Tageszeitung "Haaretz" von einem Einzeltäter aus, befürchtet jedoch mögliche Nachahmungstaten.

Ministerpräsident Lapid kündigt Reaktionen an

In einem Statement erklärte Ministerpräsident Jair Lapid laut Regierungspressebüro am Sonntag: "Alle, die uns Schaden zufügen wollen, sollten wissen, dass sie für jeden Schaden an unseren Zivilisten einen Preis zahlen werden."

Anschlag ging eine Offensive im Gazastreifen voraus

Der Anschlag ereignete sich eine Woche nach einer dreitägigen militärischen Auseinandersetzung zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad. Israels Luftwaffe griff dabei Ziele im Gazastreifen an, der Islamische Dschihad feuerte Raketen auf Israel ab. Mindestens 49 Palästinenser starben in dem Konflikt, der durch eine von Ägypten vermittelte Waffenruhe beendet wurde.