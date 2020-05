Island: Kein Walfang im Corona-Jahr - Ende einer Ära?

Laut Fangquoten der isländischen Regierung könnten die beiden verbliebenen Walfangunternehmer der nordatlantischen Insel, Gunnar Jonsson und Kristjan Loftsson, auch in diesem Jahr wieder 217 Zwergwale und 161 Finnwale fangen. Eigentlich, doch Corona bedeute ein zu großes Risiko, sagt der millonenschwere Finnwalfänger Kristjan Loftsson: "Wir arbeiten eng zusammen, wenn wir die Wale zerlegen. Und wenn wir jetzt mit dem Walfang anfangen würden und einer würde sich infizieren, müssten alle in Quarantäne. Deshalb ist das alles sehr schwer."

Auch die rund 360.000 Isländer kämpfen seit Ende Februar gegen Corona, nachdem ein erster Einheimischer aus Italien zurückkam. In der Situation auf Walfang zu gehen, mit der Crew meilenweit hinaus in See zu stechen und gar einen unentdeckten Infizierten mit an Bord zu haben - auch das wäre wohl riskant für den Walfänger in zweiter Generation.

Zwergwalfänger hängt "Harpune an den Nagel, endgültig"

Das wäre wohl auch für den zweiten, kleineren Walfangunternehmer Gunnar Jonsson ein Risiko. Schon im vergangenen Jahr setzte er seine Zwergwaljagd aus, nun hat er angekündigt, den Walfang endgültig aufzugeben, Corona hin oder her.

Ein Etappensieg für Walfanggegner wie Astrid Fuchs von der Walschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland: "Wir gehen davon aus, dass der Zwergwalfang in Island inzwischen wirklich so wenig lukrativ geworden ist, dass die Aussage des Zwergwalfängers stimmt. Er hat jetzt 'die Harpune an den Nagel gehängt, endgültig'."

Fuchs zufolge war das Fleisch, das auf dem lokalen Markt in Island verkauft wurde, in der Hauptsache eben jenes Zwergwalfleisch von Gunnar Jonsson, das viele Touristen - auch aus Deutschland - gekauft hätten. "Deswegen haben wir das schon immer als Problem gesehen", sagt Fuchs, "aber Kristjan Loftsson ist natürlich die prominentere Figur als Walfänger - der letzte Finnwalfänger eben."

Jagd auf bedrohte Finnwale für japanischen Markt

Die Frankfurter Allgemeine nannte Kristjan Loftsson einmal den "am meisten gehassten Isländer der Welt". Mit seiner Jagd auf Finnwale ist er schließlich hinter der - nach dem Blauwal - zweitgrößten Tierart der Erde her. Und die steht als "gefährdet" auf der Roten Liste der bedrohten Tierarten.