Island droht neuer Vulkanausbruch

Der Südwesten Islands ist von einem kräftigen Erdbeben erschüttert worden. Es ereignete sich am Sonntagabend in der Nähe von Grindavík rund 50 Kilometer südwestlich der Hauptstadt Reykjavik und war in der gesamten Region rund um die Halbinsel Reykjanes zu spüren. Die isländische Wetterbehörde sprach zunächst von einer Stärke von 5,4. Die Erschütterung war Teil einer erneuten Erdbebenserie, die am Samstag in den Mittagsstunden begonnen hatte.

Keine Verletzten bei Erdbeben

Auch am Montagmorgen kam es zu Hunderten weiteren Beben, darunter gleich mehrere mit einer Stärke von über 4,0, wie Behördendaten zeigten. Es wird vermutet, dass der Erdbebenschwarm von Magmabewegungen unter der Erde verursacht wird. Den Behörden wurden Sachschäden gemeldet, aber keine Verletzten.

Experte: Ausbruch in kommenden Jahren oder Monaten

In dem Gebiet hatte es im vergangenen Jahr einen monatelangen Vulkanausbruch gegeben. Er hatte sich mit einer starken Erdbebenserie angekündigt. Ein führender isländischer Vulkanologe, Thorvaldur Thórdarson, sagte dem Rundfunksender RÚV nun, die Isländerinnen und Isländer sollten sich auf eine kräftige Eruption auf der Halbinsel einstellen. Ein Ausbruch sei in den nächsten Jahren oder schon in den nächsten Monaten wahrscheinlich.

In dem Gebiet befindet sich auch der Flughafen Keflavik, das ist der größte Airport der Insel, über ihn läuft fast der gesamte internationale Flugverkehr.