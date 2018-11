Islamkonferenz: Imam-Ausbildung im Fokus

Wie kann sich ein Islam der deutschen Muslime entwickeln? Ein Islam in, aus und für Deutschland. Dieser Frage möchte Bundesinnenminister Horst Seehofer auf der vierten Islamkonferenz nachgehen.

Für die Konferenz hat er sich von Anfang an stark gemacht und betont, wie wichtig ihm der Dialog mit Muslimen sei. Schlagzeile gemacht hat allerdings seine Äußerung in der "Bild"-Zeitung im Frühjahr, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Er sagte kurz danach: "Natürlich gehören die Menschen, die hier lebenden Muslime, auch das sage ich in dem Interview, zu Deutschland."

Auch Kritikerinnen der muslimischen Verbände nehmen teil

Deutschland sei aber ein christlich-jüdisch geprägtes Land und kein muslimisches. Auch im Frühjahr hat Seehofer den Auftrag erteilt, ein neues Konzept für die Islamkonferenz zu erstellen. Nun wird es Impulsvorträge und Podiumsdiskussionen geben, mit rund 240 Teilnehmern. Neu ist vor allem wer teilnimmt: Seyran Ates zum Beispiel, die die liberale Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin gegründet hat oder die Islamwissenschaftlerin Lamya Kaddor – beide sind Kritikerinnen der muslimischen Verbände.

Der Sprecher des Bundesinnenministeriums Sören Schmidt erklärt: "Zum einen war es uns ein Anliegen, die Themen zu fokussieren auf Alltagsprobleme. Auch gab es in der Vergangenheit Kritik, wie sich die Teilnehmer zusammengestellt haben - mit der jetzigen Auswahl der Teilnehmer hoffen wir auf eine breitere Akzeptanz sowohl im Vorfeld als auch bei der Durchführung der Islamkonferenz."

Seehofer ruft zur Unabhängigkeit vom Ausland auf

In Deutschland gibt es etwa 2.400 Moscheen, davon gehören knapp 900 zum Dachverband von DITIB. Die türkisch-islamische Union der Anstalt für Religion steht wegen ihrer finanziellen Abhängigkeit von dem türkischen Amt für Religionsangelegenheiten Diyanet in der Kritik. In Niedersachsen ist der gesamte DITIB Landesvorstand zurückgetreten, weil türkische Botschaftsvertreter versucht haben sollen, Einfluss auf den Verein zu nehmen. Seehofer schreibt in der "FAZ", ausländische Einflussnahme müsse ersetzt werden, dadurch dass sich die deutschen Muslime selbst organisieren und finanzieren und auch ihre Imame selbst ausbilden.

Innenministerium will über Moschee-Steuer diskutieren

Heimat-Staatssekretär Markus Kerber zeigte sich der "Bild"-Zeitung gegenüber offen für eine Debatte über eine Moschee-Steuer. Sprecher Sören Schmidt betonte, die Moschee-Steuer sei keine konkrete Idee des Bundesinnenministeriums: "Darüber kann man sprechen, aber ob das wirklich das Mittel der Wahl ist, muss man bei der Konferenz beleuchten."

Islam deutscher Prägung gefordert

Aus dem Bundesinnenministerium heißt es, man wolle die Debatte um einen Islam deutscher Prägung nur anstoßen, nicht bestimmen. Christine Buchholz von den Linken sieht hingegen die Bundesregierung in der Verantwortung: Sie müsse Muslimen die gleichen Rechte wie anderen Religionsgemeinschaften zugestehen. Seehofer meint, dafür müssten die Muslimverbände den Anforderungen des Religionsverfassungsrechts entsprechen, und dafür müssten sie sich besser organisieren – Seehofer fordert im Prinzip einen deutschen Islam.