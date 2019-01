Islam-Verband Ditib will anerkannte Religionsgemeinschaft sein

Ein Neustart soll kommen, ja - aber abrupt werde man Arbeit und Struktur der Organisation gewiss nicht ändern. Das machte der neue Vorstands-Chef der Türkisch-Islamischen Union Ditib, Kazim Türkmen, schnell klar. Ditib habe eine gewachsene Struktur, die sich nur langfristig von innen heraus entwickeln und verändern könne - "und nicht durch Forderungen von außen".

Sein Verband sei zur Zielscheibe geworden, kritisierte Türkmen: Es habe viele unberechtigte Angriffe gegeben, sagte er und räumte zugleich eigene Versäumnisse ein. "Es ist dringend eine Deeskalation und Rückbesinnung auf Sachthemen nötig."

Vorwurf der Nähe von Ditib zur türkischen Regierung

Die letzten Jahre waren für Ditib, die direkt der staaltichen Religionsbehörde Diyanet in Ankara untersteht, schwierig: Immer wieder wurde der Vorwurf laut, der Verband werde von der türkischen Regierung gelenkt. Im Herbst 2016 wurde bekannt, dass Ditib-Imame mutmaßliche Anhänger des im US-Exil lebenden Predigers Gülen ausgespäht und die Informationen an die Türkei weitergeleitet haben. Manche der Ausspionierten waren einfache Gemeindemitglieder, andere arbeiteten aber auch an staatlichen Schulen als Lehrer. Die Bundesregierung fördert deshalb zurzeit keine Projekte in Ditib-Trägerschaft mehr.

Im vergangenen Jahr wurden außerdem zuerst Videos publik, in denen Kinder in Ditib-Moscheen Waffenattrappen präsentierten, andere marschierten in Uniform oder mimten gefallene Soldaten. Und im Sommer dann die Moschee-Eröffnung mit dem türkischen Präsidenten Erdogan in Köln: Statt einem Fest der Integration war es eine Zeremonie fast gänzlich in türkischer Sprache - und eine Bühne für den umstrittenen Politiker.

Religionsunterricht mitgestalten, Steuergeld bekommen

Über diese Vorwürfe will Türkmen nicht länger sprechen: "Das Thema ist abgeschlossen." Er will sich lieber auf sein Sach-Ziel konzentrieren: die Anerkennung als Religionsgemeinschaft. Mit diesem Status könnte Ditib den islamischen Religionsunterricht an Schulen stärker als bisher mitgestalten. Letztlich ist die Anerkennung auch eine Voraussetzung, um später an einer möglichen Steuer für islamische Gläubige - der sogenannten "Moschee-Steuer" - profitieren zu können.

Die religiöse Erziehung von Kindern und Jugendlichen sei Hauptaufgabe der Ditib, betonte Türkmen. Daher wolle man sich einsetzen, dass islamischer Religionsunterrichts als Fach in den verschiedenen Bundesländern anerkannt und das Angebot ausgebaut wird.

Neustart sollte eigentlich mit dem Vorstand beginnen

Schon zum Jahresbeginn hatte Ditib mitgeteilt: Man wolle die "seit nahezu drei Jahren andauernden Debatten entschärfen und einen Neuanfang starten". Den Grundstein dafür hätte der neue Vorstand legen können - er wurde vergangene Woche gewählt. Allerdings: Drei der sieben Vorstandsmitglieder sind Vertreter beziehungsweise Beamte der türkischen Religionsbehörde Diyanet, vier sind Ditib-Funktionäre aus Deutschland.

Das Bundesinnenministerium teilte nach der Wahl mit: Man erkenne keinen Neuanfang. Im Gegenteil: "Damit wird Ditib nach wie vor eng vom türkischen Staat gesteuert." Trotzdem wolle man im "kritischen Dialog" bleiben. Vor Ort biete Ditib durch "religiöse und soziale Dienstleistungen" wichtige Beiträge für das muslimische Leben in Deutschland.