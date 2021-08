Sicherheitsexperte Ischinger: Müssen mit Taliban sprechen

Der deutsche Evakuierungs-Einsatz in Afghanistan kommt voran. Inzwischen wurden über eine Luftbrücke zwischen Kabul und der usbekischen Hauptstadt Taschkent mehr als 600 Menschen außer Landes gebracht. In Deutschland hält die Kritik an der Regierung an, weil sie nicht ausreichend auf die schnellen Erfolge der Taliban vorbereitet gewesen sei. Jetzt aber komme es darauf an, sich auf die neue Lage in Afghanistan einzustellen, sagte der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger in der BR24 Rundschau. Um Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, müsse man mit denen sprechen und verhandeln, die jetzt die Macht hätten - und das seien nun mal die Taliban.

"Ob das eine förmliche, völkerrechtliche, staatsrechtliche Anerkennung mit sich zieht, das wollen wir den Juristen überlassen", so Ischinger. Aber praktisch heiße das, natürlich müsste man mit ihnen verhandeln. "Ich finde es auch richtig, dass wir das Reden mit den Taliban nicht etwa den Chinesen, den Russen und den amerikanischen Unterhändlern überlassen, sondern dass wir als Europäer, wir als Deutsche die Kontakte zu den neuen Machthabern suchen."

Ischinger: Auf schlimmstmögliche Entwicklung einstellen

Auf die Frage, ob er den Versprechungen der Taliban glaube, niemand müsse sich vor ihnen fürchten, sagte Ischinger: "In der Außenpolitik ist es immer gut, sich auf den sogenannten worst case, also auf die schlimmstmögliche Entwicklung einzustellen. Wenn es besser kommt als befürchtet, dann ist es umso besser." Man müsse jetzt abwarten, ob den Worten der Taliban entsprechende Taten – Taten der Mäßigung, Taten der Toleranz – folgen werden, nicht nur in Kabul sondern im ganzen Land.

Die Sorge, dass Afghanistan wieder zum Rückzugsraum für Terroristen werden könnte, werde die gesamte internationale Gemeinschaft bewegen, so Ischinger. "Da setze ich allerdings meine Hoffnung darauf, dass es nicht nur ein Interesse der USA und der europäischen Partner ist, ein neues Terrornest, in und um Kabul zu verhindern, sondern dass das zwangsläufig auch das Interesse Chinas, Indiens und insbesondere auch Russlands sein muss."

UN-Sicherheitsrat hat Pflicht zur Konfliktverhinderung

Ischinger sagte, er sehe hier eine gewisse Chance, dass der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen im Fall Afghanistan diesmal seiner Pflicht zur Konfliktverhinderung, zur Konflikteindämmung nachkommen könne und dass sich die großen Mächte darauf einigen werden, genau das nicht zuzulassen, "dass hier sozusagen ein neues Al-Qaida-Nest in Afghanistan entsteht."

Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz machte in dem Interview deutlich, dass der Westen eine Lehre aus 20 Jahren Einsatz in Afghanistan ziehen müsse. Ischinger plädiert dafür, die Ziele künftig bescheidener zu formulieren und genau zu überlegen, ob man diese mit "unseren Mitteln" und mit "unserer politischen Entschlusskraft" überhaupt erreichen könne.

"Die ursprünglichen Ziele, die die Bundesregierung im Herbst 2001 vertreten hat, nämlich den USA zu helfen, die Al-Qaida-Leute zu vertreiben, das war ein militärisch genau definierbares Ziel", sagte Ischinger. Anschließend habe man diese Ziele anders, breiter definiert. Man wollte Demokratie und Frauenrechte fördern. "Die Frage ist, sind solche Ziele in einer solchen Gesellschaft erreichbar."