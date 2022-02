Ischinger: Scholz hat sich im Weißen Haus "wacker geschlagen"

Während die internationalen Bemühungen, den Ukraine-Konflikt zu entschärfen, auf Hochtouren laufen, ist Bundeskanzler Scholz (SPD) gestern zum Antrittsbesuch nach Washington gereist. Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Wolfgang Ischinger, hat den Auftritt des Kanzlers bei US-Präsident Joe Biden als Erfolg gewertet.

"Der Bundeskanzler hat sich in einer außerordentlich schwierigen Lage wacker geschlagen", sagte der frühere Top-Diplomat den Zeitungen der Funke Mediengruppe und dem französischen Blatt "Ouest-France" (Dienstag). "Er hat das transatlantische Verhältnis nachdrücklich und überzeugend bekräftigt. Das war in der aktuellen Lage wichtig und notwendig."

Nord Stream 2: "Verstimmungen weitestgehend ausgeräumt"

Beim Thema der umstrittenen Pipeline Nord Stream 2, die unter Umgehung der Ukraine Erdgas von Russland nach Deutschland leiten soll, habe Scholz bei seinem Auftritt mit US-Präsident Joe Biden erfolgreich die Klippen umschifft.

"Trotz Formulierungsunterschieden" habe der Kanzler gezeigt, "dass es in dieser für Deutschland sehr schwierigen Frage keinen Streit mit Amerika gibt", sagte Ischinger. Deutschland habe wegen Nord Stream 2 in den USA unter einer "schweren Glaubwürdigkeitshypothek" gelitten, aber Scholz habe "diese Verstimmungen in Washington weitestgehend ausräumen" können.

Biden: Deutschland "enger Freund" und "verlässlicher Partner"

Biden hatte Scholz bei dessen Besuch im Weißen Haus den Rücken gestärkt und Deutschland als "engen Freund" und "verlässlichen Partner" bezeichnet, auf den man sich verlassen könne. Allerdings wählte er zu Nord Stream 2 sehr klare Worte, während Scholz die Pipeline nicht namentlich erwähnte.

So machte Biden deutlich, im Fall eines russischen Einmarschs in die Ukraine werde "es kein Nord Stream 2 mehr geben. Wir werden dem ein Ende setzen". Auf die Frage, wie er das bei einem deutsch-russischen Projekt bewerkstelligen wolle, sagte Biden: "Ich verspreche Ihnen, dass wir es schaffen werden."

Nato-Partner in der Russland-Frage vereint

Scholz betonte bei der Pressekonferenz lediglich, mögliche Sanktionen im Fall einer russischen Invasion der Ukraine seien intensiv vorbereitet worden. Es gehöre dazu, dabei nicht alles zu benennen, um Moskau nicht vorab Pläne offenzulegen.

Scholz versprach aber: "Wir werden bei den Sanktionen komplett einvernehmlich agieren." Die transatlantischen Partner seien in der Frage vereint und würden die gleichen, für Russland sehr harten Schritte unternehmen.