IS-Terrormiliz bestätigt Tod von Anführer Al-Bagdadi

Die Terrormiliz Islamischer Staat (IS) hat in einer am Donnerstag (31.10.2019) veröffentlichten Audio-Botschaft den Tod ihres Anführers Abu Bakr al-Bagdadi bestätigt. Spezialkräfte des US-Militärs hatten ihn vergangenes Wochenende in einem Gehöft im Nordwesten Syriens aufgespürt.

Laut US-Präsident Trump wurde die Identität noch vor Ort per DNA-Analyse zweifelsfrei geklärt. Da es in der Vergangenheit aber schon öfter hieß, al-Bagdadi sei tot, blieben Restzweifel. Die sind nun beseitigt.

Al-Haschimi al-Kuraischi wird neuer IS-Chef

Außerdem benannte die Terrormiliz einen Nachfolger. Abu Ibrahim al-Haschimi al-Kuraischi sei der neue Anführer der Organisation. Der IS werde "seine Mission fortsetzen", hieß es in der Audiobotschaft weiter.

Außerdem bestätigte die Gruppe den Tod eines weiteren ranghohen Mitglieds, al-Hassan al-Muhadschir. Dieser habe aus Saudi-Arabien gestammt.

Al-Bagdadi sowie sechs weitere IS-Kämpfer wurden getötet

Ex-Chef Al-Bagdadi war nach Aussagen von US-Präsident Donald Trump vor den Soldaten in einen Tunnel geflüchtet und zündete dort eine Sprengstoffweste. Neben dem Anführer wurden nach Angaben der USA fünf weitere IS-Kämpfer getötet und zwei Personen in Gewahrsam genommen worden. Al-Muhadschir wurde nach Angaben Trumps bei einem weiteren Einsatz getötet.